Insólito error en Pasaplatos: un participante se confundió en una clásica receta y quedó eliminado

Su papá es italiano, fue a Pasaplatos y falló en la preparación (video: El Trece)

En Pasaplatos, el ciclo de cocina que conduce Carina Zampini por la pantalla del Trece, diferentes chefs profesionales compiten entre sí para llevarse el premio mayor. Este lunes ingresaron nuevos participantes, quienes tienen experiencia en el rubro pero que de todas formas se toparon con varios problemas en algunas preparaciones.

Federico de Marco se sumó a las cocinas de Zampini con el objetivo de mostrar su talento culinario, el cual trae por su familia: su padre italiano le enseñó las mejores recetas y el chef decidió exponerlas en el programa de tevé. Aunque todo parecía venir bien para él, en un momento de la tarde se complicó la receta por un detalle que lo terminó perjudicando y dejando fuera de competencia.

“Viví siete años en España y volví hace seis meses. Mis tíos tienen una fábrica muy importante de bizcochitos acá en Argentina, y bueno, al ver cómo trabajaban las masas, metían al horno, se hacía formitas... Todo eso desde muy chiquito, ahí me empezó a gustar un poco lo que era cocinar”, comenzó contando el participante en diálogo con la conductora.

Federico se confundió con la salsa y quedó fuera de competencia (El Trece)

“Me apasiona, me encanta, me gusta mucho cocinar. Me fui para allá con mi familia hace muchos años y volví por mi padre, que me queda, además de mis hermanos”, confió De Marco, justo antes de que empezara la competencia y el jefe de cocina, Roberto Ottini, le indicara a los cuatro aspirantes que deberían preparar un plato de pasta con salsa boloñesa. Algo que parece ser sencillo para el participante con origen italiano, ya que además es una preparación que también se realiza con frecuencia en Argentina.

Los chef se pusieron manos a la obra. Mientras Federico cocinaba, Carina se acercó y le consultó si tenía pensado ponerle algún ingrediente especial a la salsa, con el objetivo de destacarse. “Mi papá es italiano. Así que…”, contestó el concursante, con aire de suficiencia. Zampini creyó en él: “¡La tenés clara entonces!”. Entre risas y mientras no paraba de cocinar, Federico aclaró cuál es el secreto de su padre: “Siempre me dice: ‘La boloñesa va con…'. Siempre me lo recalcan. Que va con carne de cerdo. Porque acá no se suele usar la carne de cerdo”, consideró.

Una vez finalizado el plato, los participantes le presentaron sus resultados a los chefs Pablo Massey y Juan Gaffuri. Federico fue el primero en pasar. A pesar de que estaba muy confiado, fue criticado por los jurados. “Le falta salsa”, le dijo Pablo, a lo que Juan coincidió: “Le falta todo eso, no hay. Le faltó tomate para que emulsione un poco más. Muy seco”.

Federico finalmente quedó eliminado de la competencia porque no le agregó el tomate necesario a la salsa. Zamini se mostró triste al ver el resultado del joven con raíces italianas y le comentó con un mensaje de aliento: “Parece sencillo pero bueno… No es tan sencillo. El tiempo juega en contra, los nervios. Y eso que estás canchero con la boloñesa”. A lo que el concursante concluyó, angustiado: “Sí, pero puede pasar”.

Pasaplatos recibe en cada emisión nuevos participantes, que se dividen en dos equipos y buscan pasar a la siguiente etapa para quedar en los grupos definitivos, los cuales competirán de manera más estricta, representando a Pablo Massey y Juan Gaffuri, para obtener el premio mayor.

