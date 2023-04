Carmen Barbieri rompió en llanto tras escuchar la carta que Fede Bal le escribió por su cumpleaños

La emoción de Carmen al recibir un saludo sorpresa de Fede Bal (Mañanisima)

Este viernes Carmen Barbieri arrancó su cumpleaños al aire de Mañanisima el ciclo que conduce por Ciudad Magazine y junto a sus compañeros de piso, técnicos y productores festejó sus 68 años. Durante una mañana repleta de sorpresas, la conductora se divirtió y emocionó mucho, además expresó sus agradecimientos por todos los gestos que recibió.

En un momento, Estefi Berardi le cuenta que había una sorpresa muy especial. Una de las productoras del ciclo ingresó con un ramo de flores el cual venía con una carta. En ese momento la panelista comenzó a leerla. “Por suerte tuvimos muchas de las buenas que celebrar y agradecer y también varias de las malas, pero siempre estuvimos el uno para el otro. De alegría y de momentos difíciles estamos hechos y en cada secuencia siempre te dije lo mismo: ‘Te amo y sos la mejor madre del mundo’”, comenzó diciendo.

“Hasta cuando casi te dejo sola en este mundo. O hasta cuando casi me dejaste a mí. Agradezco esas desgracias porque me hicieron valorarte, abrazarte y amarte con locura cada vez más. Todo sucedió por algo y por algo muy potente”, leyó Berardi sobre lo que Fede Bal le había escrito a su madre.

En ese momento Carmen se emocionó a tal punto de que no pudo evitar las lágrimas y rompió en llanto emocionada por la sorpresa que le había preparado su hijo. “Miles de veces nos peleamos y admito que yo soy el que siempre más se enoja, que se hace el duro y el distante. Pero en el fondo sé que no podría estar un minuto en este planeta sin saber que siempre estás, con tus obsesiones, con tu intensidad pero sobre todo con ese amor descomunal que tenés para mí. Feliz día, feliz cumple y sabés cuento con vos por cuatro vidas más”, concluyó.

Fede Bal y su mamá, Carmen Barbieri, a sus 4 años

Tras escuchar las palabras, Barbieri le agradeció a su hijo por el mensaje: “Es hermoso lo que me escribió. Es el que más se enoja, el que más me critica y el que más me enseña. Somos muy unidos. Es un gran tipo con todos los defectos del mundo que puede tener un ser humano y con muchas virtudes. Mi hijo es una gran persona. Qué lindo, gracias”, comentó. Al verla, Pampito que también es panelista del ciclo le dijo: “Ay Carmen te re emocionaste”.

Aunque eso no fue todo. Tiempo después Fede volvió a sorprender a su mamá con un móvil en vivo en donde charlaron un rato. “Qué linda carta que escribiste, que me dejaste llorando todavía. Escribís igual que tu papá”, le dijo la conductora recordando a Santiago Bal. “Bueno. ¿Eso es bueno? ¿O malo? No sabemos…”, contestó con ironía el actor. “Es bueno. Tu papá escribía muy bien”, le aclaró Carmen.

Para continuar con el día repleto de sorpresas y gestos para Carmen. Estefi Berardi y Pampito le hicieron un regalo muy especial. Fue, nada más ni nada menos que un conjunto de lencería y con mucho humor la conductora se la probó en vivo por encima de la ropa que llevaba puesta.

“Este corpiño es chico, no sé dónde poner todo lo que tengo acá adentro”, le comentó Carmen a Estefi. Aunque luego se lo probó y se dio cuenta de que el talle estaba bien. “Qué bueno, mirá, me va muy bien. Está genial. Muchas gracias chicos, los amo un montón”, cerró Barbieri feliz por la atención que recibió en su día.

