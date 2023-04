Toro Luás presenta su nuevo trabajo, luego de su experiencia en Lollapalooza: “Quiero hacer música bien medicinal”

Toro Luás - Sagitario

La música desde siempre dominó la vida de Laura Loise, desde que era chica se recuerda cantando y bailando imitando artistas. Los sonidos desde siempre marcaron cada uno de sus pasos. Ella lo amaba. No lo sabía, pero ahí finalmente estaría su futuro, que en un momento quedó a un costadito, pero no muy lejos.

“¿Cómo estás? Acá Lau/Toro/Torito”, se presentó en una entrevista exclusiva con Teleshow luego de dar uno de los grandes pasos de su carrera. Es que Laura es conocida como Toro Luás. El hecho de tener piercing en el septum (cartílago entre las fosas nasales) hizo que sea conocida con ese apodo, o “torito”, en tanto que Luás es simplemente la castellanización de su apellido.

“Amaba eso. La música desde chica dominaba mi vida. Después, más grande, estuve también relacionada con el arte. Al terminar el secundario comencé a estudiar Fotografía, paralelamente tocaba de oído la guitarra, hasta que me decidí a estudiar música y comencé a hacer todo lo posible para poder vivir de eso”, afirmó.

Toro Luás fue parte de Lollapalooza

La intérprete de la voz arrolladora fue parte de Les Diabolettes, una banda que reversionaba hits inoxidables en impecables interpretaciones, aunque llegó el momento del despegue. “Me metí en todos los proyectos que hubiese, hasta que entendí que necesitaba mi búsqueda personal, con el estilo de música que me salga de las venas, ahí me abrí y me dediqué a la carrera personal, me dediqué a componer, me junté con amigos que son la banda que ahora conforman mi proyecto solista, es una búsqueda constante”, detalló.

Con un marcado giro hacia el blues y el soul, ya desde la salida de I hate that I…, su primer single solista, dio a las claras una señal de que no era un juego de chicas, de que la Laura que cantaba imitando a diferentes artistas ya había crecido.

Parte de ese crecimiento también tuvo en los últimos días un complemento muy especial, al poder ser parte de Lollapalooza. “Fui convocada para Espíritu Verde, lo cual fue hermoso porque es una muy linda propuesta. Es una movida donde se mezcla la música y el bienestar holístico, la naturaleza, y la toma de conciencia. Mucho de lo que yo hago aparte de ser cantante y crear música es ser terapeuta y trabajar mucho con la expresión y terapias holísticas, entonces todo cerraba perfectamente”, aseguró.

“Me llenó el corazón de alegría, personas sonrientes en todo momento. Fue hermoso sobre todo cuando hice mi nueva canción Sagitario, amé ver a la gente sonreír, cantarlo y gozarlo. Sagitario es justamente eso, una canción para disfrutar, bailarla, cantarla con una sonrisa. De eso se trata todo para mí, pasarla bien arriba del escenario y que esa energía se contagie abajo”, rememoró sobre ese momento.

"Mis letras son todas experiencias de mi vida, pensamientos o situaciones que me pasaron", explicó Toro Luás

Respecto de lo que se debe tener en cuenta a la hora de armar un listado de temas para un show en un festival, donde no todos los asistentes la conocen y debe generar un poder desde arriba del escenario para lograr su atención, aclaró: “Tengo en cuenta varias cuestiones. Principalmente ver la propuesta del evento, su enfoque y qué público va a haber, pero una de las más importantes es ver y sentir qué mood quiero generar. La gran mayoría de las veces me gusta mezclar varios moods distintos para que la gente pase por diferentes estados. Que la gente se mueva, también esté tranquila, que se emocione en todo sentido. Mi objetivo es que la pasemos excelente y la gocemos y que nos olvidemos un poco de todo lo cotidiano”.

La elección de comenzar su carrera solista por sobre continuar el camino que estaba emprendiendo, tiene que ver con qué expresar, como explicó: “Armé mi proyecto solista hace años para expresarme a mi manera. Siempre busqué formas de expresión diferentes, me faltaba hacerlo con mi propia música. Estuve en varias bandas previamente, pero necesitaba mi forma, mis letras y decir lo que realmente me pasaba a mí”.

Pero, ¿dónde apuntan las letras? “Mis letras son todas experiencias de mi vida, pensamientos o situaciones que me pasaron, cosas que necesito decir o que también quiero compartir por el hecho de hacer bien a quien lo reciba. Es una terapia súper divertida, no hay nada más hermoso que crear. Van apuntando a diferentes cosas a medida que voy cambiando yo también. Por ejemplo, actualmente apunto a hacer música bien medicinal, canciones para elevar la frecuencia, letras que tengan alma y que el mensaje realmente ayude. Estoy componiendo actualmente con ese sentido”.

Sobre los próximos pasos, adelantó: “Componer, producir nuevos temas y armar fechitas lindas. Quiero armar encuentros experimentales para que la gente flashee. Fechas donde no solo cantemos y bailemos sino que también entremos en otros estados de conciencia gracias a la música”.

El cierre, claro, debía versar sobre lo que fue y lo que es: ¿Está aún la esencia de la Laura chiquita que cantaba y bailaba imitando artistas? “¡Esta pregunta me tocó el corazón! SI -con mayúsculas-, siempre, mi niña interior está intacta. La cuido mucho, le doy su lugar y le estoy cumpliendo sus sueños uno por uno. Le doy todo lo que siempre quiso Soy una pequeña gran niña. Cuando tengo fechas o eventos aún sigo jugando a que soy una famosa haciendo gira mundial, como cuando era chiquita. Me gusta tomarme todo como un juego”.

