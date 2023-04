Michael Bublé explicó por qué sus hijos van a la escuela estatal que fue él

Luisana Lopilato y Michael Buble a su llegada a la edición 2022 de los Billboard Music Awards en el MGM Grand Garden Arena

Más de 75 millones de discos lleva vendidos en todo el mundo Michael Bublé, la estrella canadiense de la que afirman es responsable del regreso de los estándares del pop americano que en su momento fueran el terreno donde se movieran figuras de la talla de Frank Sinatra, Nat King Cole o Tony Bennet. Cinco premios Grammy dan a las claras un pantallazo de lo que la crítica y el público piensan sobre él. Sin embargo, no deja de apoyar los pies sobre la tierra.

Bublé y su esposa, Luisana Lopilato, formaron una familia numerosa con sus cuatro hijos: Noah de 9 años, Elías de 7, Vida de 4, y Cielo de siete meses. Hasta hace menos de un mes estuvieron instalados en Buenos Aires para acompañar a la actriz que protagonizaba Casados con Hijos, la exitosa comedia que lideró las taquillas teatrales en el teatro Gran Rex, donde ellos se conocieron hace más de una década y comenzaron su historia de amor.

En una entrevista reciente, el intérprete compartió el secreto del éxito de su matrimonio de 11 años con la actriz argentina. “Mi esposa y yo entendemos que la realización del otro es importante”, afirmó en declaraciones a la revista Red sobre su relación amorosa. “No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos tenemos ese entendimiento”, agregó.

De esta manera, explicó que ellos suelen turnarse para cumplir con sus compromisos laborales y estar presentes en la crianza y el cuidado de sus hijos. “No estaré de gira durante ciertos meses el próximo año porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set. Luego, ella hará lo mismo por mí”, manifestó el artista sobre cómo se dividen las tareas en su vida laboral y familiar.

Dos de los hijos de Michael Bublé y Luisana Lopilato, atentos a lo que pasa en el escenario

“No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo”, aseguró Michael en momentos en que preparaba una gira en diversas ciudades del Reino Unido que ya comenzó. “Creo que este es el mejor espectáculo que he hecho en mi vida”, expresó.

Bublé, de 47 años, creció en el área de Vancouver, en una familia de obreros. Su padre era pescador, mientras que su abuelo materno era un plomero que convenció a su nieto para que cantara en clubes nocturnos cuando era un adolescente, intercambiando servicios de plomería por tiempo en el escenario. Para esa época sus interpretaciones navideñas ya eran un clásico de todos los diciembres en el hogar, y entendieron que muchos más podían disfrutar de su arte.

Así las cosas, mientras recordaba lo vivido la noche anterior en un Arena O2 de Londres que se encontraba repleto, el músico detalló en una entrevista con The Guardian los pormenores de su vida diaria, lejos de los flashes. Allí, entre pequeños detalles, aseguró que sus hijos van a la misma escuela estatal a la que fue él cuando era chico. “Hay este olor especial en todos los pasillos, me acuerdo de todo. Los mismos maestros, los niños con los que fui a la escuela son las mismas personas con las que llevo a mis hijos a la escuela ahora”, se conmovió.

“La primera vez fue probablemente un momento extraño para ellos y para mí también. No querrás actuar como si pensaras que eres especial, no querrás ser demasiado distante. Ahora estamos bebiendo en el pub. Vamos a jugar al golf. Es gracioso lo rápido que sucede. No están impresionados. Podrían decir: ‘Oye, obtuviste el Grammy, bien por ti’. Pero no están impresionados”.

Ahora es Luisana quien acompaña a Michael en su carrera artística y a su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos en las que muestra que está viajando por Europa. Lo que se pudo ver de sus postales, es que la actriz estuvo acompañada de sus dos hijas. La actriz, recordada en su papel como Paola Argento, destacó la gran compañía que tuvo de su hija mayor y aseguró que es igual a ella: “Con mi mini yo a todos lados”.

Seguir leyendo: