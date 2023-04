Nicole Neumann reveló una extraña conexión con la familia de su padre: “Creer o reventar”

Nicole Neumann reveló una extraña conexión con la familia de su padre.

Nicole Neumann transita días agitados. Mientras disfruta de un gran presente laboral, como una de las jurados estables de Los 8 escalones y vive su historia de amor con el piloto Manu Urcera con el casamiento cada vez más cerca, se contraponen con las versiones en torno a su hija mayor. Es que Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero, eligió vivir con su padre y su hermano más chico, Luca, que el exfutbolista tuvo con su actual pareja, Mica Viciconte.

Entre declaraciones cruzadas con su ex, dardos mediáticos y el sostén en sus hijas menores Allegra y Sienna, Nicole se tomó un momento de reflexión para compartir un extenso video en sus redes sociales. Allí, vinculó una serie de coincidencias que se remontan a sus 18 años, cuando recién pudo conocer a su padre.

En una entrevista con Teleshow, la modelo había reflexionado a corazón abierto respecto al vínculo con su papá, Bernd Unterüberbacher. “El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mí me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, reveló.

Allí contó también que el reencuentro con su padre la ayudó a dejar atrás un noviazgo traumático. Por entonces, estaba en París por motivos laborales. Y fue en busca de su pasado: “Supe su lado de la historia, porque hasta entonces solo tenía la versión de mamá respecto de su ausencia”, aseguró. Con el tiempo logró reconstruir una relación afectiva con su familia paterna, de quien tiene una hermana, Clara, amante de los animales y aspirante a modelo.

En este panorama, la rubia compartió con sus seguidores un video que conecta con el momento en el que conoció a su padre. “Me dijeron que mi ángel guardián era Gabriel. Me acordé de que cuando conozco a mi papá a los 18 años, por algún motivo escuchaba mucho un tema que se llamaba ‘My angel Gabriel’, con una letra muy linda que me hacía bien”, reveló Nicole. Y anticipó que esta era recién la primera de las coincidencias con el arcángel enviado por Dios.

Nicole Neumann con su hermana Clara y su padre, Bernd Unterüberbacher

Al poco tiempo, la modelo viajó a Austria para conocer a la familia de su padre. Y sus tías Petra y Ruth, las hermanas de su padre, le regalaron unas estatuillas de bronce de decoración. Y sí, eran dos miniaturas réplicas del ángel Gabriel. “Yo no soy religiosa ni abocada a ninguna creencia fija ni nada”, admitió la modelo, que a continuación les reveló a sus tías la historia de coincidencias con la canción. Y lo que escuchó, terminó de sorprenderla: “Ellas me dicen ‘tu ángel guardián es Gabriel’”.

Pasaron los años y el regalo permaneció guardado en algún cajón del tiempo. Hasta que los angelitos aparecieron hace unos días, cuando fue a visitar a sus perros rescatados y el nombre de Gabriel había vuelto casualmente a su vida. “Me trajo un lindo recuerdo de toda mi querida familia austríaca”, concluyó Nicole, visiblemente emocionada y con la felicidad de haber visitado por un rato a sus seres queridos.

