Fabián Cubero habló de la relación de Indiana con Nicole Neumann: “No se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá”

En la Navidad pasada, Nicole Neumann celebró la fiesta con su novio, Manu Urcera, y sus dos hijas menores (Allegra y Sienna). La ausencia de Indiana (hija mayor de la modelo y su ex, Fabián Cubero), llamó la atención y comenzó con una seguidilla de rumores de mala relación entre la adolescente y su madre.

Ahora, Fabián Cubero habló del asunto. En diálogo con revista Pronto, contó: “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá ‘Indi’ y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, cerró.

Nicole Neumann suele viajar bastante ya sea por vacaciones, para acompañar a su pareja Manuel Urcera o por sus compromisos laborales. La modelo aprovecha para realizar estas escapadas con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero. Pero en los últimos meses, llamó la atención que su primogénita Indiana no estuviera presente en los viajes.

Las suposiciones de un distanciamiento entre madre e hija se hicieron más fuertes desde los últimos días de diciembre del año pasado. Entonces, comenzó a correr el rumor de que la adolescente estaría enojada con su madre y que se habría ido a vivir con su papá, junto a Mica Viciconte y a su hermanito, Luca.

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Nicole explicó por qué su hija mayor no compartió las últimas vacaciones familiares: “Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”.

Tras minimizar este tema, le consultaron si tenía planes de quedar embarazada antes o después de su próximo casamiento con Ursera. “La vida dirá”, respondió Neumann que se comprometió recientemente con su novio tras más de un año y medio de relación. En la redes sociales, reveló cómo fue la romántica propuesta de Manuel en Punta del Este mientras disfrutaban de unas vacaciones.

