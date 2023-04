Revelan qué hará la China Suárez con el costoso auto que le regaló Rusherking para su cumpleaños

Aseguran que la China Suárez devolvió el auto que le regaló Rusherking (Valentonados)

La separación entre Eugenia La China Suárez y Rusherking sigue dando tela para cortar. Hace apenas una semana que hicieron un anuncio conjunto en sus redes, con diferentes estilos pero con el mismo fin. Contarles a sus millones seguidores que diez meses después habían decidido ponerle fin a su historia de amor.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, escribió la actriz para dar a conocer el anuncio. “Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró expresando su dolor y angustia. Y acompañó el texto con un video de recuerdo de cuando todo era risas y amor entre ellos.

Por su parte, Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre del músico-, fue un poco más frío en el comunicado que escribió en sus historias. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, publicó el santiagueño.

El regalo de Rusherking a la China Suárez

La noticia llegó después de que se rumoreara un posible casamiento entre ellos, al filtrarse unas imágenes que luego se supo que pertenecían a la filmación de “Hipnotizados”, un videoclip del músico. Y una semana después, la actriz y el trapero guardaron silencio al respecto aunque hablaron de alguna manera con sus publicaciones. Ella se mostró con una fotografía que fue entendida como un guiño respecto de cómo se siente emocionalmente estos días: “Decepcionada”, tal como lo decía su remera. Él empezó a seguir, y luego dejó de hacerlo, a Julieta Poggio, ex Gran Hermano. A ella se la vinculó con el rapero Trueno, algo que negó rotundamente.

Mientras tanto, uno de los detalles más espectaculares de un romance breve pero intenso fue el regalo que recibió la China el 9 de marzo pasado, el día que celebró sus 31 años. El rapero se apareció de sorpresa con un automóvil descapotable, con un imponente moño y compartió el video en las redes. “¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, dice el texto que acompaña las imágenes del Volkswagen New Beetle color negro.

La China y Rusher en el video de Hipnotizados

A las pocas horas, el cantante reveló cómo eligió este obsequio valuado en unos 20 mil dólares aproximadamente que tiene un significado muy especial para la actriz. “Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños. Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, explicó sobre el automóvil modelo 2006.

Con la separación confirmada, se tejieron varias especulaciones entre los seguidores de los ex acerca del destino del escarabajo. El debate de fondo es si la actriz debe devolver el vehículo o si al cantante le corresponde reclamarlo, con las opiniones más variadas. Y en este panorama, Julieta Camaño aseguró que Eugenia habría tomado una decisión. “Eugenia Suárez está devolviendo en este momento el auto que le regaló Rusherking”, informó la conductora en Valentonados. “Tras la ruptura, ella recibió un montón de críticas con respecto a este tema. Después de las desmedidas críticas en las redes sociales, se cansó y, según nos contó una fuente, ella está harta y devolviendo el auto”, agregó.

Respecto a la cuestión de los papeles, Camaño señaló que “el auto está a nombre de la China Suárez, confirmado. Está hecho el pedido de transferencia y esto es data oficial”, cerró la conductora en el aire de FM Vale.

