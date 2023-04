El representante de Ulises Bueno habló tras el anuncio del retiro: “Lo importante es cuidar su vida”

En Intrusos hablaron de la salud de Ulises Bueno y entrevistaron a su manager (América)

En las últimas horas el cantante Ulises Bueno sorprendió al emitir un comunicado donde confirmaba su retiro de la música sin fecha de retorno por cuestiones de salud. Después de 23 años el artista cordobés le dice adiós a los escenarios para preservar su integridad tanto física como mental.

Este jueves en Intrusos hablaron de la salud de Ulises y confirmaron que el cantante no se retira solo por el episodio de neumonía sino que busca también una tranquilidad mental. “Debe ser muy duro retirarse ahora, a él al principio le costó despegarse de la imagen de su hermano, y de todas formas sabiendo que su voz no tenía ese parecido a la de Rodrigo, fue difícil. Pero lo logró”, comenzó diciendo Florencia de la V.

En ese momento, Marcela Tauro le consultó a Pablo Layús, coterráneo y cercano al intérprete, si el retiro tenía que ver solo con su salud, a lo que el periodista aclaró: “No fue solo por el cuadro de neumonía, él venía con un tema de adicciones también. Ellos conocen muy bien cómo es el tema de la noche del cuarteto y el último tiempo él se venía enfermando mucho, necesitaba parar con su ritmo de vida”, aseguró.

Luego, la conductora del ciclo de América reflexionó sobre algunas de las frases que había dejado Ulises en un repaso que había armado la producción. “Una de ellas es: ‘si no paro me voy a morir’ y la verdad me parece muy bien si así lo sentía. Y la otra es cuando dice: ‘si vos te bajás de este ambiente aparece otro y ocupa tu lugar’. Pienso qué duro debe ser para ellos ser consciente de esta situación a la hora de tomar decisiones”, razonó Florencia.

Ulises Bueno y su manager y amigo, Chicho Cappozucca (Instagram)

Para saber más de la actualidad del músico, sumaron a la conversación a su representante, Ariel Cappozucca conocido como Chicho. “Ulises hoy está muy bien, está excelente gracias a Dios. La decisión honestamente no fue difícil a nivel laboral porque más allá de ser su manager soy su amigo y lo importante es cuidar su vida”, aclaró de manera contundente.

“Él estuvo muy mal el fin de semana y el objetivo de esta decisión es que quiere tener otro tipo de vida. Poder descansar el fin de semana, quedarse tranquilo. Porque su ritmo de vida era estar diez horas arriba de un bondi, después en un hotel hasta el show, volver cansado y con el estrés que estaba viviendo ya no tenía ganas de seguir así”, contó Chicho.

Además, el manager de Ulises insistió: “Él está bien, con asistencia psicológica. Él ha pasado por situaciones de depresión como lo hemos pasado todos, y ahora está buscando salir de esta situación y tiene ganas de vivir como él quiere ya sea abajo o arriba de un escenario”, agregó.

El comunicado que Ulises Bueno dejó en sus redes (Instagram)

El comunicado en cuestión que compartió Ulises en las redes sociales, decía lo siguiente: “Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en Complejo Forja de Córdoba Capital”.

A continuación, refiere al cuadro de salud del artista y a sus futuros pasos. “Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última Plaza de la Música”, cierra el texto firmado por el propio Ulises y de Almenara Network, la empresa que se encarga de su management. Horas después de dar a conocer esta decisión, el músico habló con Canal 12 de su provincia.

“Estoy evolucionando bien, mucho mejor. Fue algo que empezó con dolor en el pecho, con una tos seca, y bueno como estamos acostumbrados a la noche y pasar un poco de frío, no me preocupé tanto, pero el martes ya empezó más fuerte y tuvimos que llamar al doctor”, confirmó sobre el episodio de bronconeumopatía que sufrió. “Uno viene tanto tiempo en esto, son 23 años que vengo laburando y hay cositas que hay que cuidarse para cumplir con todo lo que tenemos”, agregó respecto a los próximos shows que serán los últimos de esta etapa de su carrera.

