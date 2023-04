Belu Lucius fue operada de urgencia luego que le detectaran una apendicitis: “Vine por un control y me quedé un par de días”

Belu Lucius fue operada de urgencia

Este martes, Belu Lucius asistió a una clínica porteña para hacerse un chequeo médico luego de advertir un intenso dolor abdominal. Sin embargo, lo que pensó que sería una visita rápida para controlar su salud, derivó en una operación de urgencia luego de que le detactaran un cuadro de apendicitis. Así, la influencer debió permanecer internada y contó su experiencia en sus redes sociales, donde es seguida por más de 3 millones de usuarios.

“De esto hablo cuando digo que hay que prevenir. Vine por controles y me quedo un par de días”, escribió Lucius, sobre un video que publicó en sus Instagram Stories en el que registró su traslado en silla de ruedas dentro del sanatorio, en la previa a su operación. “Yo vine por un sanguchito”, dijo a modo de broma mientras llegaba al quirófano.

A continuación, la hermana de Emily Lucius le contó a sus seguidores que sería operada de urgencia por la apendicitis que le descubrieron tras el control. “Todo bien, no hay que preocuparse”, le dijo a su multitudinaria audiencia. “Estamos bien. Un pequeño dolor de panza. Pensamos que era hambre”, agregó al respecto. Además, la influencer aprovechó esto para darle un consejo a quienes estaban siguiendo sus contenidos: “Escuchen a su cuerpo”.

Belu Lucius

Lucius, además, compartió un video de sus dos hijos y de su pareja Javier Ortega Desio, en el que le deseaban buenos augurios ante la repentina situación que repercutió en su salud. “Mamá, va a salir todo bien en la operación. Un besito”, le dijeron Bautista y Benjamón en el clip que replicó la influencer.

Tres horas después de su primer aviso sobre su salud, Belu informó de que estaba a punto de entrar a quirófano y agradeció a sus fans por todos los mensajes de apoyo que le enviaron durante su estadía en la clínica. “Estoy tranquila y agradezco venir a controlar mi cuerpo”, manifestó.

Así las cosas, durante la mañana del miércoles, la instagrammer volvió a dar parte de su estado en sus redes sociales. “Gracias a Dios, salió todo perfecto. Era una apendicitis sin complicaciones, agarrada a tiempo, solo con un síntoma de dolencia abdominal. Agradezco a la médica de guardia del Sanatorio Otamendi por decidir hacerme una tomografía; al médico de la tomografía por quererla repetir con contraste para constatar algo que apenas se veía; y a todo el equipo del hospital donde di a luz a mis hijos”, contó Belu.

Belu Lucius y su familia

En el cierre de su relato, Lucius compartió un video en el que mostró las vendas que le aplicaron en el abdomen luego de que le practicaran la operación. Una incisión en el ombligo, en el punto de cesárea y uno un poco más arriba. Le dije a Dani -el cirujano que la operó- que era casi vedette, que tenga cuidado con dónde metía el bisturí”, explicó con su habitual tono bromista.

En el mediodía del miércoles, la influencer dijo que pasó “una buena noche” y que ya tiene el alta médica. “Súper mega rápido. Ayer, a esta hora, me hacía un baño de crema. Por una leve molestia, aproveché a hacerme estudios. Quedé internada. Me operó Dani y hoy me vino a dar el alta. No se dejen estar. Háganse los chequeos. Escuchen su cuerpo”, cerró.

