La respuesta de Brian Buley cuando le preguntaron sobre un supuesto embarazo de su novia Camila, hermana de Thiago de Gran Hermano

En tiempos de redes sociales, es mucho más fácil conocer a una persona famosa. O, al menos, intentar un acercamiento. Y así fue como llegaron a vincularse Brian Buley y Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina. La joven se hizo muy popular a raíz de la participación del muchacho oriundo de González Catán en la casa de Gran Hermano. Y, a partir de ese momento, comenzó a crecer como influencer, llamando la atención entre otros del actor de El Marginal.

Consultado por Teleshow, el actor no solo confirmó el incipiente noviazgo sino que también dio detalles de cómo comenzó la historia con la hermana de Thiago. “Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”, explicó Buley. Y agregó: “No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”.

Ahora, Brian estuvo de invitado en Tremendovich (República Z) y contó cómo marcha la relación con Camila. “Estamos en algo, ahí... digamos, conociéndonos”, dijo dubitativo para luego agregar: “¿Viste cuando sembrás así semillas y la tirás?”. El comentario provocó un comentario picante de parte de Joaquín Levinton. “¿Vas a tener un hijo?”, quiso saber el conductor, pero recibió una respuesta negativa y una sonrisa pícara por parte del actor.

“Yo apunté a ella, hay onda entre los dos, eso es lo que tengo para decir. Pero no nos vimos personalmente”, agregó Buley y sorprendió a la mesa al enterarse de que toda la relación entre ellos es, por ahora, virtual. Pero en ese momento, la mesa recibió un mensaje de parte de Alexis, el Conejo, uno de los ex Gran Hermano, quien puso bajo sospecha sus palabras. “Que diga la verdad”, lo apuró el cordobés. “Es un amigo”, atinó a decir Brian.

Camila Deniz asumió la defensa de su hermano Thiago mientras estuvo en la casa de Gran Hermano, convirtiéndose en su fan número uno y defendiéndolo ante cada ataque que recibía. Y si bien no era una novata en cuanto a la exposición, con un importante caudal de seguidores en sus redes, en el tiempo en que duró el reality, su vida también dio un cambio radical, en los que se vio envuelta en peleas vecinales, disputas mediáticas y un lamentable hecho de violencia intrafamiliar.

Camila tuvo su primera aparición mediática en un cruce con Estefi Berardi. Todo ocurrió cuando la panelista de LAM se conmovió por la historia de la familia del joven, sobre todo con la de Lucas, su hermano menor, que hace dos años no asiste al colegio. Se comunicó con funcionarios de la municipalidad de La Matanza para corroborar la información, y allí le desmintieron que hubiera lista de espera para escolarizarlo; que un asistente social había visitado la casa de González Catán donde viven; que les facilitarían materiales para mejorar la vivienda.

Asimismo, también ocurrió un hecho de suma gravedad. Fue a finales de octubre, cuando denunció a su padrastro Julio Ricardo Medina por lesiones y amenazas. La que intervino fue la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, que dispuso la aprehensión del padre de Thiago.

Según informó Crónica, en el acta policial indican que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión” con la hermana de Camila y melliza de Thiago, Brisa. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente. Por último, desde el mismo medio informaron que “se dispuso el traslado de Medina a una comisaria Jurisdiccional, imputándolo en articulación con la intervención de la Secretaria de Género Municipal”.

Días más tarde, Camila usó su cuenta de Instagram para dejar un sugestivo mensaje que parecía hablar de la situación. “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, escribió. Dos semanas después, el hombre fue liberado y realizó un video en el que aseguró no ser violento y manifestó sus deseos de estar bien con su familia.

Camila también estuvo envuelta en una pelea vecinal, en la que atacaron su casa con piedras y palos, la joven fue apuñalada por la espalda y debió ser hospitalizada. “Gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”, escribió la influencer en sus redes, mostrando imágenes de las cicatrices en su cuerpo que daban cuenta del brutal ataque.

