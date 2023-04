Masterchef: Aquiles lloró con un mensaje de su abuela María Ángela

Aquiles se emocionó con un mensaje de su abuela (Telefe)

En la edición de este martes de Masterchef, se vivió un momento muy especial cuando Aquiles González Sviatschi recibió un mensaje de su abuela María Ángela, quien le mandó un video con un saludo. Después de que la conductora del ciclo, Wanda Nara, le pidiera que apretara play en la tablet que tenía en su mano, el participante del reality de Telefe no pudo contener las lágrimas

“Hola Aqui, hola mi amor, ¿cómo estas? Aquí te seguimos todos los días. Esperemos que llegues muy lejos. Y, antes de que termines, por favor, hacé el plato que le gusta a la abuela y que solés hacer los domingos cuando hace frío, con salsita y crema. Y para toda la familia ya sos un ganador. Un beso grande, chau”, le dijo la mujer en la grabación que emocionó al joven cordobés.

En ese momento, Wanda le dio pie para que hablara de “la nona”. Y el participante sorprendió con sus exabruptos. ”La culiada de María Ángela”, comenzó diciendo desatando la risa de todos los presentes. “¿Por qué le decís así?”, preguntó la conductora. “Me llevo así con mi abuela”, dijo Aquiles. Y en el backstage agregó: “La trato así desde siempre”.

Luego siguió mientras se limpiaba los ojos empapados. “Ay que vieja de mierda....Perdón. Me han hecho llorar y y no lloro. No por una cuestión de masculinidad, sino porque no me sale”, dijo el muchacho. ¿Por qué se conmovió así en esta oportunidad con su abuela? “Hace mucho que no la veo y ahora está por cumplir 80 y espero poder estar”, señaló. Y aclaró que, pese a sus exabruptos, se llevaba “muy bien” con ella.

Aquiles sorprendió por la manera en que se dirigía a su abuela

“Tenemos una relación muy irónica, muy sarcástica. Porque, va a cumplir 80 y es absolutamente moderna. Tuitea, viaja sola...¡Y está por cumplir 80 años! Y estoy pensando cuál es el plato que me dijo que haga porque me lo dice en código, no es clara”, explicó el participante.

Entonces, Wanda le pidió que aprovechara la cámara para dedicarle unas palabras a su abuela. “María Ángela, la próxima espero que seas más clara, por favor. Y bueno, la extraño mucho, la amo mucho y me alegro que esté contenta”, dijo Aquiles ya con un pañuelo en la mano. Y luego recibió el abrazo contenedor de Delfina, a quien le confesó: “Me puede esta vieja de mierda”.

Cabe recordar que este lunes, el programa recibió la visita especial de Mauro Icardi, quien llegó como jurado invitado para sumarse a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Apenas entró, el futbolista del Galatasaray de Turquía encaró para donde estaba parada Wanda, quien le esquivó la boca y le ofreció su mejilla. “No le doy un beso en la boca porque lo dejo todo... ¡todo marcado!”, se justificó Nara con una risita nerviosa y señalándose los labios maquillados.

Luego, la conductora siguió con la mirada a su esposo. “Ay, me muero que se ubica como un jurado...”, apuntó cuando el delantero se paró entre Betular y Martitegui. “Es el jurado invitado”, le devolvieron los chefs. “Para mi es un privilegio estar acá. Estuve tomando un par de tips acá de nuestro jurado...”, comenzó diciendo Icardi. Pero Wanda lo frenó. “Perdoname que te interrumpa: sos muy modesto porque sos el experto de la familia en carnes...”, dijo como para tirarle flores. Y él reconoció: “Sí, me gusta mucho el asado, hago mucho asado, mi papá también es muy buen cocinero, fue carnicero en su época y sabe de muchos cortes de carne y aprendí bastante”.

