Habló el hombre que acompañó a Antonio Gasalla en los últimos 20 años: renuncias, versiones cruzadas y dudas por el patrimonio del humorista

Antonio Gasalla

El periodista Marcelo Polino, íntimo amigo de Antonio Gasalla, contó este martes en diálogo con Pamela David en Desayuno Americano que el actor atraviesa una complicada situación de salud. Vale recordar que en su última aparición pública, el protagonista de Esperando la carroza no quiso hacer declaraciones al ser consultado sobre este punto. “Él está pasando por un momento muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca suyo porque está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años”, contó el exjurado de Bailando por un sueño en el ciclo matinal de América.

A raíz del deterioro cognitivo de Antonio hubo gente que se aprovechó y lo estafó. Polino dijo: “Le han hecho firmar cosas entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio”.

“Que Antonio no está bien de salud está claro. Ha perdido un poco el conocimiento de las personas puede ser, ahora por lo menos hasta el mes de agosto del año pasado en que estuve al lado de él, nunca le vi firmar ningún documento por nada realmente. Si alguien le hizo firmar algo no lo sé, a mí no me consta”, dijo Miguel Ángel Pierri en diálogo con Teleshow. “En algún momento si le advertí a su hermano Carlos que había personas que visitaban el departamento y yo lo veía vulnerable ante eso. Esto es porque a Gasalla le faltaron cosas”, agregó el letrado.

Antonio Gasalla junto a Marcelo Polino

“En enero del 2021 se dijo que Antonio había malvendido muebles a una persona que se aprovechó de él, pero después el hermano nos explicó, cuando le planteamos la inquietud, que eso lo había vendido Antonio voluntariamente, por eso me llama la atención”, reveló Pierri con respecto a los dichos del periodista horas antes al asegurar que “gente que se ha aprovechado de esta situación de salud le ha robado dinero, muebles”.

“A mi Carlos, como explicación, me dijo que eso lo había vendido Antonio barato, pero lo había vendido Antonio. A mí no me consta porque no sé a qué muebles se refiere y a cuánto lo vendió. Yo fui abogado de Antonio de sus cuestiones profesionales y actuaba cuando había un contrato para discutir”, explicó Miguel Ángel sobre su relación de casi dos décadas con el actor cómico.

“Yo no conozco su plata, no conozco sus cuentas y nunca manejé sumas de dinero. Es más, tengo todavía que arreglar una cuestión pendiente de honorarios con él que en su momento lo voy a arreglar. Las personas que manejaban su dinero eran hasta que yo me fui el propio Antonio, su hermano y algún familiar más porque ni siquiera sé en qué banco tenía cuenta ni que dinero tenía”, reveló.

“En enero del 2021 se dijo que Antonio había malvendido muebles a una persona que se aprovechó de él, pero después el hermano nos explicó, cuando le planteamos la inquietud, que eso lo había vendido Antonio voluntariamente, por eso me llama la atención”, reveló Pierri (Foto: Adrián Escandar)

Sin embargo, Pierri puso en duda el reclamo familiar y la investigación que lleva adelante la familia de Gasalla. “Me llama la atención porque estuve casi 20 años al lado de Antonio. A partir de la salida su asistente Ricardo Tula, después hicieron apartar a su contadora que era bárbara y tras la renuncia de Sandra, su mucama, Antonio quedó vulnerable”, expresó. “Yo con esta última partida me fui porque no tenía actividad para hacer”, agregó.

—¿Quién apartó a toda esa gente, el hermano?

—No sé, pero había alguien que les decía que no fueran más. Yo aparecía si me llamaba. Había gente que estaba todo el día, pero no sé si fue el hermano o quizás el propio Antonio. Sandra dice que Antonio la trataba muy mal, pero la verdad no lo sé. Yo iba únicamente cuando Antonio me llamaba que eran muchas veces. Siempre que iba estaba alguno de los tres que te mencione: su asistente, su contadora o la mucama. Después había una persona que apareció de golpe de nombre Gastón, un pibe que prácticamente estaba todo el día con él, pero esas son relaciones de Antonio. Le arreglaba muebles, lo acompañaba al banco y hacía trámites de cambio de divisas. Una persona de mucha confianza para Antonio.

—¿Usted como terminó con Antonio?

… Y triste porque yo lo quiero mucho… iba con él a Puerto Madero a comer y traté de acompañarlo todo lo que pude. Me fui en el momento que se fueron personas que lo acompañaron durante toda su vida. Yo no era amigo, pero tenía una relación profesional como la tuve con (Silvio) Soldán o Chiche Gelblung. En algunas cosas me pude involucrar y en otras no porque yo no era de la familia.

—¿Cómo estuvo Gasalla en el último tiempo?

—A partir de la pandemia Antonio la pasó muy mal. Hizo una temporada (verano 2020) que fue terrible con Guillermo Marín como empresario y fue un fracaso. Ahí lo salvé de un juicio terrible porque lo habían contratado para todo el verano (terminó a principios de febrero) y tuve que arreglarlo. Después iba a hacer un programa en El Trece y lo suspendió cuando estaba todo para salir al aire y hubo otro juicio. Luego tuvo un problema con Carlos Perciavalle que el propio actor uruguayo terminó pidiendo disculpas públicamente.... Sus últimos tiempos fueron complicados.

Antonio Gasalla arriba del escenario junto a Marcelo Polino cuando hicieron en Mar del Plata el espectáculo "Gasalla" en el Radio City

—¿Qué pasó con el patrimonio del cómico?

—Sería muy bueno saber quién le hizo firmar esos documentos, realmente estoy sorprendido. A mí me dijo su hermano que Antonio los vendió voluntariamente-insistió-, pero sería interesante saber qué le hicieron firmar porque que yo sepa en el patrimonio de Antonio había dos departamentos (uno en la calle Juncal y otro en la calle Uriburu) y unos lotes en la provincia de Córdoba. De otra cosa no sé. Siempre entendí que hubo una venta de muebles a un precio irrisorio.

—¿Hubo personas que se aprovecharon del mal momento?

Antonio no le abría la puerta a mucha gente que lo fue a ver porque decía que no lo conocía y era gente que lo conocía. También me enteré que pasó las fiestas de Navidad y Fin de Año solo, cosa que yo no sabía y me amargó muchísimo. Si alguno se ha aprovechado no lo sé, de todas maneras yo le hice algún comentario al hermano en su momento pero no lo puedo decir porque forma parte de mi secreto profesional y no lo puedo contar. Ahora que hay una investigación desde hace más de un año, no lo creo porque en agosto del año pasado yo estaba ahí.

