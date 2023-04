La fuerte confesión íntima de Marixa Balli sobre el día que estuvo con Martín Bossi: “Él me imitaba”

la vedette no se guardó nada y generó la risa de todos los presentes (LAM)

Algo que caracteriza a la histriónica Marixa Balli son sus ocurrencias al aire, esa personalidad avasallante y las increíbles anécdotas que tiene con varias figuras del ambiente. En ese sentido, este martes sorprendió a todo el equipo de LAM tras revelar detalles inéditos de la relación que tuvo con Martín Bossi hace varios años.

“¿Vos saliste con Bossi?”, le preguntó Yanina Latorre cuando la vedette estaba hablando de viejos amores. Primero se quedó en silencio unos minutos. “Ay, no dijo que no”, acotó la panelista muerta de risa por la reacción de Balli quien comentó: “Es divino, muy divertido y ágil. Pero me imitaba todo el tiempo”.

Martín a lo largo de su carrera ha recreado cientos de personajes, uno de los más característicos fue el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que llamó la atención en ese caso, fue que la vedette confesó que el humorista la imitaba cuando estaban en la intimidad.

“¿Bailaban la cachaca desnudos?”, indagó Yanina Latorre y Balli que no se queda atrás le retrucó: “Pero escuchame, la cachaca es el ritmo del amor. Martín baila muy bien y es muy ágil”.

La vedette se sumó como panelista al ciclo de América que conduce Ángel de Brito (LAM)

Volviendo a la parte de la imitación, Marixa profundizó: ”Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo”, acotó entre risas. Al escucharla, el conductor del ciclo, sorprendido por sus declaraciones, le consultó: “¿Mientras tenían sexo te imitaba?”. “Yo no hablo de mi vida privada”, contestó Marixa con mirada pícara.

Quien también aportó detalles a la anécdota fue Marcela Tauro, la panelista de Intrusos estuvo el martes en LAM como invitada y recordó viejas épocas. “En esos aviones privados pasaba de todo, yo me acuerdo que una vez él te mandó un mensaje”, comentó y recordaron en qué época se habían conocido Marixa y Martín. “Me acuerdo que estábamos en el Bailando. Me empezó a seguir caracterizado de Mauricio Macri, me causaba mucha gracia”.

“Con el tema de las fechas no tengo memoria”, aclaró Marixa de manera sarcástica sin ánimos de seguir dando detalles. “No querés tener memoria porque se te juntan los aviones a vos”, la acorraló Ángel de Brito a su panelista.

Además, en un momento del ciclo hablaron de los rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina. Cabe destacar que la bailarina el año pasado reveló que ella también estuvo de novia con Bossi y que él la dejó por Fernanda Iglesias.

Momi Giardina habló del final de su relación con Martín Bossi

“Yo estaba re enamorada, estuvimos casi cuatro años juntos. Era en la época de Showmatch. Me acuerdo que un día estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo por los 100 años del teatro. Gasalla hacía su obra, yo era bailarina y tenía partes también actuadas con él. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”, recordó.

“Martín, entendés eso, mi pareja, mi novio... Él en la plaza con la mina y yo viéndolo”, agregó entre risas mientras recreaba gestualmente la desafortunada imagen que le tocó ver. “Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias”, concluyó Momi muy divertida en aquel entonces.

