Marixa Balli logró recuperar el cuerpo de su hermano a casi 5 años de su muerte: “La justicia no existe y el dolor queda en uno”

La angustia de Marixa Balli tras recuperar el cuerpo de su hermano

El hermano de Marixa Balli, Luis Alberto Caballi de 60 años murió el 13 de diciembre de 2018, como consecuencia de un accidente de transito cuando intentó cruzar la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo y fue embestido por una moto.

Desde ese día, y hasta el día de la fecha, 16 de marzo, Marixa junto a su familia luchó para poder dar con los restos de Luis y poder sepultarlo en el nicho familiar. “El juez parece que se olvidó... el caso es una carpeta, obvio, pero hay una familia detrás que sufre. 16 de marzo de 2023 es el día en el que puedo reencontrarme con el cuerpo de mi hermano para poder darle un descanso como se merece”, contaba en su momento acerca de la burocracia que padeció para conseguir el cuerpo de su hermano.

Marixa Balli

Al parecer el cuerpo quedó en manos de la justicia, sometido a la investigación del caso y al sistema burocrático se le sumaron los casi dos años de pandemia, concluyendo que la entrega del cuerpo se demorase 4 años y cinco meses.

Finalmente en el día de hoy, desde sus Stories, Marixa subió una emotiva foto y escribió: “Hoy no es un día de felicidad sino de cierres. No hay justicia de ningún tipo, pero quería contarles que pude reencontrarme con él para darle cristiana sepultura y poder terminar con una etapa muy, muy dura. Le pasa a mucha gente: la justicia no existe y el dolor queda en uno”, concluyó.

Más tarde, compartió un video y escribió: “16/03/2023, día en el que puedo reencontrarme con el cuerpo de mi hermano para poder darle un descansó como se merece. Gracias a todos por entender y acompañarme en este momento tan difícil que me toca transitar”.

La imagen que publicó Marixa Balli en su IG Stories

Para la empresaria fue muy doloroso realizar el duelo por esta tragedia y durante un tiempo decidió tomar distancia de los medios y se dedicó al cuidado de su madre y a pedir justicia. Tiempo atrás, un móvil de Implacables se presentó en uno de los locales de zapatos de Marixa, quien, sorprendida por la visita del movilero, habló por primera vez del tema en un medio de comunicación. “Voy a cumplir casi un año de un silencio absoluto, necesito recuperarme y estar óptima para hablar. Es muy duro, muy difícil, hay un antes y un después, un dolor muy profundo”, señaló la mujer en septiembre de 2019.

“Fueron momentos muy duros, en el momento que me siente a hablar quiero hacerlo con propiedad porque tengo calentura y bronca”, añadió la bailarina. Además, señaló que “hay un antes y un después de esta situación” y aunque no dio detalles de causa, sostuvo que trata de sobrellevar la situación “de la mejor manera”.

“Necesitaba estar fuera de la televisión, mi mejor terapeuta soy yo, me autoanalizo y trato de conducirme de la mejor manera y respetar a los medios. Si me hubiese acelerado de calentura en sentarme en un programa, me hubiera desbocado, hubiera sido muy dura con quien yo considero que es el asesino de mi hermano”, cerró Balli.

