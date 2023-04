Cinthia Fernández le pidió a Antonio Ríos que usara preservativo y el cantante le respondió: “Es horrible”

Cinthia Fernández le pidió a Antonio Ríos que usara preservativo y el músico le respondió

La aparición de una supuesta hija no reconocida de Antonio Ríos puso en agenda su particular historia de vida: el histórico cantante de cumbia podría convertirse en padre de 21 hijos. Con el tema sobre la mesa, se presentó a hablar al respecto en Nosotros a la Mañana (El Trece) y allí fue cruzado por Cinthia Fernández, una de las panelistas del ciclo que conduce Joaquín El Pollo Álvarez.

“Con todo el amor te digo, ¿por qué no te cuidás?”, le preguntó Cinthia haciendo referencia solapada al uso del preservativo. “Nunca me gustó cuidarme. Es horrible”, le contestó el cantante también conocido como El Maestro, que tiene 68 años de edad. “Ya está, no me hace falta cuidarme ahora”, agregó entre risas, mientras tanto el conductor como el panel le pusieron un freno. “No, no, hay que hacerlo”, le dijeron.

“Hasta por las enfermedades hay que cuidarse”, le retrucó Cinthia haciendo referencia a que el uso de condones reducen notablemente el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. “No, no, no, sí sí sí”, respondió Antonio, evasivo y firme en su postura.

Antonio Ríos

A continuación, al cumbiero le preguntaron si fue infiel y reveló: “Conviví con cuatro mujeres a la vez. Y las cuatro quedaron embarazadas. No sabían unas de las otras”. La respuesta sorprendió a todos en el estudio, mientras Ríos repetía que su testimonio “es verdad”.

La revelación de una supuesta nueva hija de Antonio Ríos se dio esta semana en Mañanísima (Ciudad Magazine), el ciclo que está al mando de Carmen Barbieri. “Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, contó el cantante.

Es que, como en todos los casos anteriores, el músico, que ya tiene 20 hijos reconocidos, detalló que en todas las oportunidades pidió los exámenes pertinentes. Incluso, no es la primera vez que vio a esta joven, pero claro, fue en otras circunstancias.

Antonio Ríos aseguró que tiene una hija más

“Yo me acuerdo de hacerla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, rememoró el cantante. Respecto de esa fotografía, recuerda que la mujer se le acercó y le aseguró que esa era hija suya, pero luego desapareció hasta este momento. “No sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, confesó.

Sobre el presente con todos sus hijos, explicó: “Gracias a dios hablo con todos”, además de detallar cómo es su situación sentimental: “Soy soltero y hago lo que quiero”.

Nacido en el Chaco, Ríos se crió en Buenos Aires. Mudanza forzada: a su padre lo echaron del trabajo y un Antonio Ríos de siete años debió instalarse en Capital con sus cinco hermanos. A partir de allí, en su vida nada resultó sencillo. Con el correr del tiempo llegaron las pérdidas, siempre dolorosas: su madre, una hermana (víctima de mala praxis), su mejor amigo, dos parejas suyas. Pero siempre tuvo la fortaleza para continuar y la tozudez para no bajar los brazos.

“Hemos pasado bastantes cosas tristes cuando éramos chiquitos. Mi viejo estaba solo y nosotros éramos cinco. Él trabajaba y mi hermana mayor también, en una casa de familia. En mi casa pasábamos mucho frío”, rememoraría sobre su infancia.

Seguir leyendo: