Zaira Nara contó por qué se separó de Facundo Pieres, tras cuatro meses de relación

Zaira Nara confirmó su separación con Facundo Pires

Zaira Nara y el reconocido polista Facundo Pieres vivieron un corto, pero intenso romance durante el verano 2023. Se trató de la primera relación de la hermana de Wanda tras la separación del padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen, en septiembre pasado. Sin embargo, en las últimas horas en una entrevista aseguró que el vínculo terminó.

Las primeras señales de la crisis en la pareja comenzaron cuando en una charla con Socios del espectáculo (El Trece), a mediados de marzo, mientras continuaban las consultas sobre su situación sentimental aclaró: “Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija”. Luego, aseguró que estaba muy enamorada de su vida, de sus hijos y de sí misma. “A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”, agregó.

Además en esa misma charla reveló por qué no se casaría con un hombre: “Quizás nunca, hoy si tengo ese amor no sé si me casaría. Hay algo que se pierde dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. Me parece que es más real cuando te tenés que elegir todos los días, no porque firmaste un papel frente a un juez”.

El pasado jueves, mientras se encontraba en un evento fue abordada por un cronista de Intrusos, ante el que aseguró: “Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila”, respondió sin vueltas. Y agregó: “No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá”. “Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento”, dijo para dar por finalizada con las cuestiones de su corazón.

Paula Chaves y cómo sigue su relación con Zaira Nara

Días atrás, Zaira fue noticia por haberse reencontrado con su exmarido Jakob Von Plessen. Fue en el cumpleaños de 7 de Malaika, la primera hija que tuvieron juntos. Para esta ocasión tan especial sus padres le organizaron a la pequeña una hermosa celebración en la que estuvieron presentes familiares, amigos y seres queridos.

“Como la mayoría de las mamás que trabajamos, estamos todo el tiempo tratando de priorizar con los chicos sin dejar de lado lo que a uno lo apasiona, porque además se ser un trabajo me apasiona lo que hago”, explicó ante la cámara de Implacables. “Mi trabajo está como bastante expuesto, pero tengo la posibilidad de elegir los horarios y acomodarme bastante y por suerte puedo estar muchísimo con ellos”.

Respecto de si está enamorada, aclaró: “Me encanta el amor, pero estoy en un momento como de mucha tranquilidad. La verdad es que casi siempre estuve en pareja, desde que tengo noción estuve muy acompañada siempre y ahora tengo esa sensación de esas ganas de estar tranquila. Conectada con mis hijos, con mi vida que ya bastante ocupa, así que por ahora estoy así”.

Cabe recordar que en enero pasado, Nara y Pieres se mostraron juntos por primera vez en un evento exclusivo en Punta del Este al que asistieron varios famosos, como Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Zaira fue a pasar las fiestas del 31 de diciembre junto a su familia, sus hijos Malaika y Viggo, sus padres y su hermana Wanda con sus chicos, y aprovechó para distenderse después de un año intenso.

En el país vecino, la pareja se fue relajando y ambos se mostraron disfrutando de su amor, tanto en la playa como en restaurantes de la ciudad uruguaya. De esta manera, Zaira volvió a apostar al amor, luego de confirmar la ruptura con Jakob Von Plessen. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

