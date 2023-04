Nati Jota reveló por qué se fue de Luzu TV: “Me sentía muy repetitiva”

Nati Jota reveló por qué se fue de Luzu TV

En febrero pasado y pocos días después de haber recibido el Martín Fierro Digital Nativo en la terna mejor conducción femenina en radio, Nati Jota anunció en vivo su renuncia a Nadie Dice Nada, el programa que conducía junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde en el canal de streaming Luzu TV.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”, empezó diciendo Nati después de que Occhiato, visiblemente afectado por la situación, le diera el pie para dar a conocer la noticia. Y siguió: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”.

Dos meses después de su renuncia, Nati contó las razones que la llevaron a bajarse de ese éxito. “No estaba frustrada. Cuando renuncié, yo sabía lo que estaba haciendo y tenía bastante seguridad en mi misma en que iban a venir cosas copadas. Así que no llegué al punto de la frustración porque, por suerte, de toque tuve varias opciones de cosas copadas para hacer. Sí, obvio, que hay algo de duda. No me voy a hacer la canchera... Es una decisión que tomás re cagada, corta. No la tomé como diciendo: esta es la mejor decisión del mundo y estoy re segura. La pensé, la mastiqué y aun así, el día que la tomé, seguía en un porcentaje con un signo de pregunta”, dijo en diálogo con Estamos en una (República z).

Nati Jota

“Un día me di cuenta de que nunca iba a estar 100% segura. Sentí que estaba haciendo algo que no iba completamente en el camino lógico de los hechos. Porque lo lógico era que yo me quede, si le estaba yendo increíble al programa. Estaba cómoda, me divertía, sentía que lo que hacía a la gente le gustaba. Pero dije: ‘Yo soy la dueña de mi vida, ¿querés ver cómo lo soy? Tomá’. Eso sentí”, resaltó respecto a la decisión que tomó en su momento. “Fue la primera vez en mi vida laboral, y probablemente toda, en la que sentí que tomé una decisión distinta a la lógica de los hechos”, remarcó quien también es periodista de deportes.

En cuanto a su futuro, dijo: “Hoy tengo más ganas de hacer más streaming que tele. Le tengo mucho más fe al streaming que a la tele. No me fui por el hecho de que me cansé del streaming. Me fui porque en ese proyecto, en ese contexto, me sentía muy repetitiva yo mismo, muy cómoda. Y dije: ‘Mmmm’”.

“Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir. Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, había dicho Nati Jota en su despedida de Luzu.

