En fotos: Fernando Burlando salió campeón de Polo y lo celebró junto a Barby Franco y su hija Sarah

Fernando Burlando salió campeón de Polo (Fotos: RS Fotos - grosbygroup)

Tras el accidente que lo dejó fuera de competencia hace unos años, Fernando Burlando que continúa con su rol de abogado y recientemente lanzó su candidatura política, participó de un nuevo campeonato de polo con amigos y se disputó como campeón de la jornada.

El letrado además disfruta de su mujer Barby Franco y de Sarah, su bebita de cuatro meses. Así fue que el abogado que actualmente representa a Jey Mammon, entre otros famosos, jugó en el equipo de la escuela de Polo Don Germán, liderada por Juan Cruz Cardoso y pudo levantar un trofeo. También estuvo presente su pareja y su hija. Se trató de un cuadrangular por la Copa Municipalidad de Cañuelas en la Rural de Palermo y hubo un festejo a puro champagne.

Recordemos que el accidente que lo mantuvo fuera de las canchas ocurrió en febrero de 2021, cuando Burlando se había caído del caballo en el momento en que estaba disputando un encuentro de polo con amigos en el sector hípico del Club de Campo y Polo Haras del Sur IV, ubicado sobre el kilómetro 68 de la Ruta 2. Luego de la brutal caída, el abogado debió ser trasladado a un centro médico de La Plata.

Burlando jugó en el equipo de la escuela de Polo Don Germán, liderada por Juan Cruz Cardoso

Parte del equipo de la escuela de Polo Don Germán

El comunicado que emitió la clínica en aquel entonces indicó que “se realizaron los estudios de rigor en estos casos, diagnosticándose fractura de los arcos posteriores de la 8va, 9na y 10ma costillas y mínima contusión pulmonar”. Además, destacó que el abogado “estuvo estable clínicamente, sin requerimiento de oxígeno, con analgesia intravenosa y controles generales”.

Según indicaron desde el entorno del abogado en aquella oportunidad, Burlando se encontraba jugando un encuentro junto a un grupo de amigos cuando de un momento se cayó de su ejemplar. “Cayó en medio del partido y fue la yegua la que lo terminó pisando”, precisaron.

Burlando celebró la victoria con su mujer Barby Franco y de Sarah, su bebita de cuatro meses

Burlando es un fanático del polo y en sus redes sociales suele publicar de manera continua videos e imágenes mientras practica el deporte o pasando sus tiempos libres con los caballos. Incluso, en 2019 aprovechó ese ambiente para realizarle una propuesta de casamiento a Barby Franco, cuando simuló un accidente en Punta del Este y la sorprendió con el pedido de su mano. Finalmente, no se casaron.

En el 2015, en tanto, el abogado pasó un difícil momento cuando terminó en silla de ruedas. En esa oportunidad, sufrió una grave lesión que lo alejó de la pista de Bailando por un tiempo, cuando era participante. “Tengo una rotura del tendón rotuliano, es una lesión grave”, señaló por aquel entonces.

El festejo de Burlando al obtener el campeonato

“Bien, mal... cuando uno se entera que tiene una lesión grave es muy angustiante no poder, cuando me convocan lo hice por el prejuicio de decir ‘¿Por qué no puedo hacerlo?’, y esto genera justamente eso, no poder”, aseguró por esos años ante el animo de la situación de tuvo que atravesar. A su vez, la rehabilitación le llevó un tiempo, pero pudo volver con total normalidad a cumplir con todos los compromisos laborales. Ahora deberá guardar reposo hasta recuperarse y poder volver a subir a un caballo y jugar otro partido de polo con sus amigos. “Volveremos”, le prometió a su compañero en el video que grabó desde la clínica.

