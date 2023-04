Luck Ra: “Me echaron de mi primera banda”

El cantante se sube a varios juegos de diversiones mientras charla con Diego Iglesias

Me encuentro con Facundo Almenara Ordoñez, Luck Ra en los autitos chocadores del Parque de la Costa. El músico se pone a manejar uno de ellos.

—¿Siempre llegás así a las entrevistas?

—(Risas) No, no, la verdad que es la primera, pero podría hacerlo más veces seguidas, ¿no?

—Me parece que sí, porque podría ser un sello muy distintivo tuyo

—Sí, sí.

—¿El primer auto que tuviste te lo robaron?

—¡Exactamente! Aunque es una parte no tan divertida de mi vida, pero bueno, son cosas que pasan.

—Hagamos algo. Ya que estamos en un parque de diversiones, vamos a decidirlo con una apuesta lúdica.

—¡Bien, me encanta!

—¡Vamos a los autitos chocadores!

—¡Me encanta la timba!

—Si lográs tocarme durante el juego más de cinco veces, vos elegís con qué tema arrancamos la entrevista.

—¡De diez!

—Y si no lo hacés, elijo yo.

—¡Dale, me parece muy bien!

Nos subimos con Luck Ra a los autitos chocadores. El desenlace no es el esperado para mi. Antes que termine la vuelta del juego, me toca 6 veces. Elige entonces el tema para comenzar la entrevista: su presente musical. No me queda otra que cumplir la apuesta.

—Hace poco, publicaste un tema con Lit Killah…

—Sacamos un temita con Lit, es creo que el año que más música estoy sacando de todos.

Diego Iglesias y Luck Ra en el Parque de la Costa

—¿En 2017 arrancaste a publicar temas?

—En 2017 arranqué ponele mi canal propio, ya música había sacado antes cuando hacía rock con una banda que yo tenía.

—Una vez dijiste que el primer tema con el que te fue muy bien podría haber sido tu último tema, ¿Por qué?

—Y, porque imaginate que en ese momento, el hecho de hacer un videoclip, a mí tipo me salía a lo mejor la mitad de mi sueldo, que era también el que usaba yo para vivir y para comer, ¿me entendés? Entonces, y también si te ponés a pensar tipo cuántos, cuánta gente hay tipo talentosísima, que al final no termina llegando a nada, ¿me entendés? Y digo “bueno, yo tampoco creo ser la excepción”

—¿Qué otros momentos destacás de tu carrera?

—Creo que también el haber hecho, el haber arrancado a hacer cuarteto con los chicos de La Konga fue un antes y un después también. ¿Viste?, como que hay muchos antes y después, ya uno cuando saca un tema siempre es un antes y un después, pero la verdad con esto de haber sacado “Ya no vuelvas”…

—¡Claro!

—Fue, fue una movida muy buena.

—¡Claro!

—Fue la primera vez que creo yo, que existió en mi vida un tema del verano, tipo hasta ahora, “Ya no vuelvas” por lo menos…

—Después de que Argentina ganó la Copa América en Brasil jugó en el Monumental. Ahí cantaste un tema tuyo, “El campeón”. ¿Cómo se sintió cantar delante de tanta gente?

—¡Claro! Y, la verdad que se siente bien, me imagino que se siente bien porque sino no tendría ganas hacerlo. Pero como te digo, tipo fue tan extrema la sensación que si me preguntás cómo se sintió, te digo… no sé, tipo sólo canté. Por un momento me estaba por emocionar b…, me estaba por largar a llorar.

—¡Claro!

—Y sólo canté, y obviamente, lo re mil disfruté, pero viste, cuando te pasan cosas tan fuertes, tipo desde el lado malo y desde el lado bueno, tipo por ahí algo es tan malo ¿viste?, que quedás así, en vez de llorar desconsoladamente, y hay veces que algo es tan bueno y tipo estás como… y se te va tipo, como que quedás así, shockeado.

Luck Ra contó cómo fue pasar, en muy poco tiempo, de vender tortillas con su papá a tocar en el estadio Monumental durante los festejos de la Selección luego de la obtención de la Copa América

—Te está yendo muy bien ahora, ¿a qué le tenés miedo?

—Ehhh, a nada la verdad, yo no soy una persona miedosa pero como que siempre trato de estar listo para cualquier situación que me pase, y es todo más por cómo encarás la vida, tipo el tener miedo o no, porque las cosas pasan. Tipo vos sos el que elige tenerle miedo o afrontarlo ¿viste? Entonces, yo como al día de hoy, o sea, le tengo más miedo a la, no sé, a que una cucaracha venga y me, y me aparezca en la cara que no sé, que a cualquier otra cosa, ¿me entendés?

—Antes de empezar a dedicarte a la música, ¿laburabas con tu viejo en un local de zapatos?

—Eh, no, yo, o sea, yo me había puteado con mi viejo, porque yo vendía tortillas con mi papá…Me puteé con él… Y después tuve, doscientos laburos, no sé, laburé en una cafetería, después laburé de kiosquero en la cancha de Belgrano, eh…

—¿Hincha de qué sos?

—De Talleres. Igual tampoco soy tan simpatizante, o sea, no soy tan hincha, loco, ¿viste?

—¿Y como era el laburo con tu papá vendiendo tortillas?

—Lo ayudaba a hacerlas. Tipo él inventó una máquina qué sé yo, para achatar las cosas y después le ponemos un ventilador, se secaban las tortillas y después las ponía yo en la en la bolsita y él salía a venderlas y yo me iba a mi casa.

Luck Ra y Diego Iglesias

—¿Cuál fue el desafío más difícil que te tocó enfrentar?

—Yo siento que cuando me echaron de mi propia banda…

—¿Te echaron de tu propia banda?

—¡Claro! Porque yo antes hacía rock, claro, y tipo y yo quería ser una estrella de rock, el corte de los Red Hot, ¿me entendés?

—¿Qué edad tenías?

—Y, yo tenía diecisiete, pero en ese momento también fue cuando arranqué a escuchar bastante trap, aparte de rock que siempre lo escuché toda mi vida, y fue como que al principio, un gran sueño que tenía en ese momento sabía que iba a dejar de existir, pero bueno, se abrían las puertas del otro, que bueno era ser solista.

—¿Pero por qué te echaron de la banda?

—Porque ellos querían hacer otro estilo de música que yo quería hacer, no sé, a mí me encantaba hacer mucho más el funk, tipo también medio rapeado ¿viste?, y los otros culeados querían hacer, no sé, una música que a mí me parecía una p… la verdad. Pero bueno.

—¿Y qué te dijeron? Te juntaron en tu casa, y los otros tres te dijeron: ¿Facu, no va más?

—¡Claro! Fue como “bueno, ¿sabés qué?, tipo, los tres queremos hacer una música distinta y chau, nos vemos”. Y se fueron de mi casa. Y después medio que estaba lloriqueando ahí, y me acuerdo que Luis, mi padrastro que también era como mi papá, me decía “pero culeado, si te hicieron un favor”, ¡qué sé yo!, así que…

—¡Tenía razón!

—Tenía razón.

