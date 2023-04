Vero Lozano habló a un año del duro accidente que tuvo en Aspen: “Hubo cosas oscuras que no mostré”

La conductora recordó el día que cayó desde una aerosilla a siete metros durante unas vacaciones y se fracturó los tobillos (“Agarrate Catalina” por La Once Diez/Radio de la Ciudad)

Ya pasó más de un año del accidente que sufrió Verónica Lozano al caer de una aerosilla mientras disfrutaba de sus vacaciones en un centro de esquí en Aspen, Colorado. Y a pesar del paso del tiempo, las imágenes siguen siendo escalofriantes al ver a la conductora cayendo desde siete metros de altura para impactar en la nieve.

Luego de la atención que recibió en Estados Unidos y la rehabilitación que llevó a cabo en Buenos Aires, Verónica volvió a su rutina y hoy, mirando hacia atrás, recordó lo que fue ese accidente en el que se fracturó sus dos tobillos y admitió que tuvo miedo de terminar como su madre.

“Hubo cosas oscuras que no mostré, me enojé mucho, decía mucho por qué mierda pasa esto, falta un montón, vi el agujero negro y fue muy palpable, y dije o me hundo en la mierda misma o salgo para adelante”, comenzó diciendo en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) reveló: “Me asusté y pensé en mi hija. Cuando tenés seres queridos que están enfermos, puede haber momentos donde se ponen violentos, agresivos. Tuve miedo de que me pase lo mismo que a mi mamá”, admitió Lozano recordando lo que vivió con su madre quien estuvo enferma desde que ella tenía siete años.

Durante un momento de la nota, Vero habló de los miedos y le consultaron si temía por no volver a caminar: “Al principio no tenés tanta certeza, te ponen clavos, huesos, y sos como un Playmobil que se tiene que mover otra vez”, respondió con su habitual sentido del humor.

Vero Lozano mostró el día a día de su recuperación, como cuando Jorge Corcho Rodríguez le armó una silla especial para que pueda ducharse (Instagram)

Cabe destacar que una vez superada esa etapa de recuperación y luego de que Vero volvió al trabajo, fue muy emotivo el reconocimiento que recibió la conductora durante la ceremonia de los Martín Fierro, en los que fue distinguida con el galardón a mejor magazine por Cortá por Lozano. Esa noche en el Hilton, caminó como pudo hasta el escenario, asistida por su equipo y bañada en aplausos y recibió el premio de manos de Catalina Dlugi.

“Estoy re contenta. Han sido mi cielo”, le agradeció Lozano a sus compañeros, con la respiración agitada por la emoción y entre lágrimas. También se refirió al accidente que casi le cuesta la vida. “Cuando me caí vi el cielo. Y dije, hay vida. Siempre han sido mi cielo, mis compañeras de Telefe, de Paramount, de Kuarzo. La gente que nos sigue”, afirmó emocionada.

“Hace seis años que hacemos este hermoso programa, en la pandemia pusimos lo mejor, sin saber lo que iba a pasar, generando contenido y realmente soy muy pero muy feliz. La discapacidad es un mundo que descubrí nuevo, que por suerte me están ayudando a salir. El laburo dignifica sobre todo en una situación compleja. Gracias APTRA y gracias a todos por vernos todos los días desde casa”, expresó en su momento por el reconocimiento.

También es importante remarcar que, cuando habían pasado ocho meses del accidente, Vero confesó que no tenía pensado abandonar las pistas: “Volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas”. Y habló de la situación legal con el complejo de esquí. “Me asesoré bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal, porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio”, admitió Lozano. “Ellos se hicieron cargo de lo que costó la intervención quirúrgica, y no quiero volver a pasar por todo eso”, agregó la conductora, y se refirió a los tiempos judiciales: “El juicio sería de acá a dos años, quiero soltar esa energía”, había dicho en su momento.

