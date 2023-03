Su mayor papelón, qué salvaría en un incendio, lo más increíble que hizo por amor y otras 30 respuestas de Donato De Santis

“Me acuerdo que a los seis años buscaba en el globo terráqueo dónde quedaba la Argentina, porque me despertaba curiosidad ese país lejano que siempre mencionaban en los noticieros y en los canales de deportes”, cuenta Donato De Santis (Cristian Gastan Taylor)

Donato De Santis parece haber vivido mil vidas. Trabajó con Gianni Versace, le cocinó a Madonna, y Sting le ofreció trabajar en su castillo. Un millonario se hizo fan de sus platos y le pagaba mil dólares por cena, pero él se enamoró de la Argentina, y de una argentina. Se quedó en Buenos Aires, formó una familia, y desde un programa de cable logró popularidad. Querido y reconocido, en sus restaurantes ofrece los mejores platos italianos de la ciudad, mientras se prepara para una nueva edición de Masterchef y sale airoso de un nuevo emprendimiento: un restaurante de pastas, cien por ciento sin gluten.

1. Cuando eras chico soñabas ser…

—Arqueólogo. No sé por qué pero siempre me fascinó la búsqueda en el pasado y entender de dónde venimos.

2. La última vez que lloraste de risa fue…

—Hoy, porque ¡se me escapó un p…!

3. El mayor papelón en la cocina…

—Años atrás me contrataron para un evento en un pueblo de provincia. Muchas expectativas, gran público. Por supuesto que organizo todo con mis colaboradores, ya que debíamos cocinar en una cocina distinta a la nuestra. Momentos antes de largar el plato de pasta, salgo al salón y saludo a los invitados, mientras comienzan a servir los platos. A medida que me muevo en el salón empiezo a notar que nadie tocaba los platos. Comienzo a sospechar que algo pasa y pregunto si está todo bien. Nadie me dice nada y con timidez apenas me respondían: “Sí, todo bien”. Hasta que uno se animó a contarme que la pasta estaba un “poco” salada. La pruebo y ¡estaba incomible! Lo que había sucedido fue que tres personas, sí, tres, incluido yo, ¡habíamos salado el agua! Inmediatamente puse a mi equipo a amasar una pasta nueva, ya que casi toda estaba en el agua. Regresé al salón a pedir disculpas, expliqué que hubo un error y anuncié que serviríamos nuevamente el plato mientras se preparaba otra tanda de la pasta. Luego del papelón… llegaron los aplausos.

4. No hay mejor manera para arrancar el día que…

—Haciendo el amor.

5. El súper poder que te gustaría tener es…

—Ya tengo un súper poder. Me lo entregaron mis padres y se lo transferiré a mis hijas. Es tener confianza en uno mismo.

6. Aprendiste a hacer el risotto “a las patadas” porque…

—Era otra época en la que empecé. Trabajaba de ayudante en restoranes y quemaba sartenes, se me pasaba el arroz. Y bueno, la ligaba en serio. Eran los 70, otra disciplina. Pero no me arrepiento ni tengo rencores; al final lo aprendí bastante bien.

Donato De Santis con su mamá, María

7. En un incendio, entre salvar tu colección de 200 sales marinas de todo el mundo o las botas usadas por Elvis Presley que compraste online, elegís…

—Las botas de Elvis, ¡por supuesto! No solamente porque las pagué una fortuna, sino porque representan una pasión que tengo desde hace mucho y va más allá del fetiche. Además, son una inversión a futuro (risas).

8. De todos los programas en los que participaste tu favorito es…

—Donato Cucina y Cocineros en juego marcaron un antes y un después en mi carrera. Me brindaron la gran oportunidad de compartir con el público de entonces mis raíces italianas con su gastronomía. La gente lo recibió con entusiasmo, emoción y… acá estoy, agradecido. Y sigo comunicando cultura y pasión.

9. Cantar bajo la ducha es algo que…

—Creo le pasa a todo el mundo. En casa ya los tengo acostumbrados. Es liberador, me pone de muy buen humor.

10. Para ser feliz el ingrediente que no puede faltar es…

—Emanciparse de la sensación que el sufrimiento es una condena. Entender que tanto la alegría como el sufrimiento son parte de la vida misma y pueden convivir. Aceptar eso es un paso gigante para gozar de una felicidad indestructible.

11. Lo más increíble que hiciste por amor…

—Dejar todo atrás. Literalmente, andar solo con lo puesto y mi pasaporte hacia Micaela, el amor de mi vida y madre de mis hijas.

Donato De Santis y Micaela, el día de su casamiento

12. El dicho “a los hombres se los conquista por el estómago”, es…

—A todos nos gusta comer. Conquistar no es lo mismo que enamorar: yo prefiero perderme en la cabeza más que en el estómago.

13. La maldad que le harías a un comensal quejoso pero nunca hiciste…

—¿La maldad? Para mí seria volver a preparar el plato: que sea el mejor de su vida y que no lo pueda admitir.

14. El que come y no convida…

—Es que tiene mucha hambre (risas).

15. El amante latino es…

—Imprevisible, fantasioso, seductor, frontal.

16. Repasando tu vida, no volverías jamás a la época de….

—No recuerdo épocas feas de mi vida.

17. Una actividad que realizás bien pero te gustaría realizar mejor es…

—Dibujar. Me frustra un poco no haber profundizado técnicas y práctica del diseño.

En 1984, Donato De Santis se mudó a los Estados Unidos. Llegó con un contrato por seis meses y se quedó 15 años.

18. El hambre en el mundo se podría solucionar si…

—Prefiero guardarme las opiniones sobre este tema porque siempre terminan en interpretaciones filopolíticas.

19. Si te dan a elegir entre la facha de Marcello Matroianni o la fortuna de los Agnelli, te quedás con…

—La facha de Marcello ya la tengo… ¡Naaaah!.

20. Cuando un automovilista pone la luz de giro de la derecha pero dobla a la izquierda…

—Me pongo a pensar si habrá comido quizás un plato de pasta pasada y sin queso.

21. Si estás en Italia, lo que extrañás de la Argentina es…

—Las veredas y el burbujeo de gente de las tardes, las melancólicas luces de la calles empedradas y mojada por el rocío invernal, el aroma a tango.

22. Si estás en la Argentina, lo que extrañás de Italia es…

—El mar azul y el viento cálido.

23. Tu palabra favorita en español es…

—Objeto volador. No sé, pero me da mucho sonido a castellano ese voladorrrrrrrr.

24. Tu insulto favorito en italiano es…

—¡Porca miseriaaa!

Donato De Santis volverá con Masterchef (Instagram)

25. En el budismo encontraste…

—Todas las respuestas a la existencia que siempre busqué y el valor de conocer cómo prepararse a pasar a mejor vida a través de vivir para uno y para los demás.

26. Por la calle lo que más te gritan es…

—”Tanoooo… ¡¡¡Qué hambre me daaaas!!!”.

27. Que el libro más robado de la Biblioteca Nacional sea el de las recetas de Doña Petrona….

—Representa qué fuerte fue la necesidad en su momento de dar forma a una cocina nacional. Creo que Doña Petrona Carrizo de Gandulfo supo lograr fusionar tradiciones y modernidad de la época para que todas las nacionalidades de inmigrantes que llegaron a la Argentina pudieran identificarse en sus nuevos hogares.

28. De todos los famosos a los que le cocinaste tu favorito es…

—Richard Avedon, el fotógrafo estadounidense que revolucionó la imagen de la moda. Richard fue extremadamente simple y generoso con su sabiduría. Con él intercambiamos sabores de vida y buena compañía alrededor de la mesa. Una gran energía que sigue plasmada en el libro que me regaló.

29. Dicen que sos…

—Dicen tantas cosas... Muchas. Y me divierten todas.

Donato De Santis nació en Milán, en 1964. Su familia vivía en La Puglia, en el sur de Italia, en la misma tierra que habitaron sus ancestros desde el año 1399 (Adrián Escandar)

30. El peor cliente de un restaurante es el que…

—Entra con la actitud de que todo estará mal. Y así será.

31. Lo mejor de cumplir años es…

—Darse cuenta de lo bailado.

32. De los famosos me resulta incomprensible…

—Algunas veces hay actitudes que superan la persona y el personaje. En esos casos encontrarles el lado humano pasa a ser una tarea imposible.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Grande.

