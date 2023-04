Gastón Pauls se emocionó al recordar a Diego Maradona: “Me ayudó a levantarme en un momento muy difícil”

el actor entrevistó a la hija de Diego en Seres Libres.

Este sábado, Gastón Pauls le dio una nota a Nara Ferragut en su programa Nara Que Ver. En un mano a mano súper emotivo y con la confianza que tienen ambos, el conductor de Seres Libres habló de la importancia de visibilizar su historia y la de muchos. Además, recordó la entrevistas con Nancy Dupláa, quien fue su pareja, y la de Dalma Maradona, la hija de Diego con quien no pudo evitar las lágrimas.

“Nosotros arrancamos la tercera temporada de Seres Libres, estoy haciendo este programa hace tres años primero porque es parte de mi recuperación. Suena egoísta pero llevando el mensaje a otro adicto o adicta yo también sigo colaborando con mi recuperación. Y ahí deja de ser un egoísmo, porque a mí lo que me gusta es que una vez me dijeron que yo podía vivir de otra manera. Y a las personas que hoy se están muriendo porque están consumiendo o el familiar que está sufriendo por ese adicto quiero que sepa que puede salir de ahí”, comenzó diciendo el actor.

Además, Gastón habló de los inicios del proyecto. “Yo empecé a armar esto con Gerardo González en Crónica y para que nosotros pudiéramos llevar el programa adelante tuvimos que encontrar gente que también quiera contar parte de su historia. Con el ciclo de entrevistas descubrí que en definitiva somos todos parte de esto y que queremos lo mismo, un mundo mejor. Para mi Seres Libres es un enorme grupo de gente que quiere lo mejor para el mundo”.

En medio de su charla con Nara, el actor recordó el peor momento de su vida y relató cómo lo vivió. “Yo estuve encerrado un montón de días pasándola mal, viendo cosas, temblando, muriéndome en vida. Obviamente los que estuvimos ahí no queremos que nadie más lo pase. Ni siquiera para ver qué onda, yo sé cómo termina pegando y no quiero que ni siquiera lo intenten. Lo que te quita la sustancia, las adicciones, es libertad. Entonces, el mensaje siempre va a ser: ‘Hacé lo que tengas que hacer pero ojalá no necesites entrar en esos lugares de oscuridad’”, reveló con sinceridad Pauls.

Gastón Pauls entrevistó a Nancy Dupláa y recordaron la época que fueron pareja (Seres Libres, Crónica TV)

Durante la comunicación, Ferragut compartió fragmentos de las diferentes charlas que Gastón hizo en el ciclo que conduce en Crónica TV. Una de ellas fue la de Dalma Maradona. Mientras veía la nota, no pudo evitar las lágrimas y explicó por qué se sentía así. “Para mi fue muy fuerte esa entrevista porque Diego los últimos años de su vida fue amigo mío, además de que lo admiraba mucho él estuvo en momentos muy difíciles para mi. Me ayudó a levantarme en un monomento muy difícil de mi vida y me hizo parte de su familia. Él fue parte de la mía, ellas también (por Claudia Villafañe, Dalma y Giannina) para mí fue la historia de un amigo, un compañero que también estuvo en el infierno de las adicciones y que por su lugar y popularidad en este mundo de gente no pecadora, porque este país se ha ocupado mucho de subirlos y después de destrozar ídolos. Que Dalma confiara en mí y en el equipo para hacer el programa fue hermoso porque es un regalo y segundo porque yo sentí que Diego estuvo presente en todo momento, incluso él está acá ahora que yo estoy contestando esto porque me recuerda todo el tiempo a donde yo no quiero volver ni ir”.

También recordaron la nota que hizo junto a Nancy Dupláa. En ese sentido, Gastón Pauls contó: “Me sentí acompañado, verdadero porque ella es así. Más allá de lo que acabas de decir, su belleza en todo sentido, poder compartir esa charla donde ella hablaba de sus miedos, fobias, locuras, fue hermoso. Ahí en realidad estás viendo una piedra más para construir algo positivo en esta sociedad. Poder hablar con ella fue espectacular porque yo estaba exponiendo mi historia con alguien que fuimos pareja durante muchos años importantes y fundacionales de nuestra vida. Es un regalo más que me da la libertad de la recuperación”, enfatizó emocionado.

“Los adictos en recuperación tenemos ese mensaje: si estuviste ahí no vuelvas y si no entraste no lo hagas. Para mí fue conmovedor y ahora lo veo y sigo llorando. Más allá que soy actor estas lágrimas son reales y lo siento así porque Diego Maradona fue real”, insistió con emoción.

Por su parte, Gastón cerró: “Yo formo parte de un equipo en donde tratamos que no haya ningún golpe bajo, o una pregunta para subir un poco más el rating. Es algo raro porque nosotros estamos en televisión y dependemos de que la cosa vaya bien pero yo no haría una pregunta que lastime a una persona porque yo podría estar en ese lugar. También porque las personas confían en mí y en el equipo para abrir su corazón y su alma. Creo que el sentido común, aunque hoy parece ser el menos común, es que lo único que puedo proponer en el programa es que haya respeto y hermandad”.

