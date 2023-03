Fabián, el sobrino de Romina, contó todo sobre su tía: el ingreso a Gran Hermano, dónde vive y si sigue en pareja con Walter Festa

El joven reveló que está todo mal con su tía y que tuvo ataques de ansiedad

En las últimas horas, Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig que entró a la casa de Gran Hermano para visitar a su tía y que fue quien le manejó las redes sociales a ella mientras estuvo dentro del reality, compartió un polémico mensaje sin nombre ni apellido aunque dejó a la luz que algo había pasado entre ellos.

A raíz de esta situación Herrera rompió el silencio con Teleshow y aclaró varios puntos sobre su tía y lo que se estuvo diciendo durante el último tiempo. En principio, el joven negó haberle robado plata y confesó que le maneja las redes sociales desde antes de Gran Hermano ya que en el 2017 la ayudó cuando Uhrig se sumó a la política.

“La verdad que con Romi está todo medio raro. El tema no se remonta por la fiesta esa que le hicieron de bienvenida (a la que no fue invitado), eso no me enojó sino desde que ella termina con su aislamiento. Al otro día a la mañana me llamó y me habló de una forma rara, se ve que llenaron la cabeza. Me dijo que a partir de ahora ella se iba a manejar con las redes porque cuando salí a hablar en los medios la perjudiqué, me dijo que era muy soberbio, que yo le resté y también me acusó de haberle usado las redes sociales para sacar beneficio propio”, comenzó diciendo Fabián con una voz entrecortada.

Además, aclaró: “Me dijo también que me había peleado con alguien de la producción y eso es verdad pero no fue grave. Un productor nos habló mal a mi y a mi familia que estábamos en la tribuna en medio del vivo y yo lo frené, discutimos pero después se solucionó todo. Ahora nos cruzamos y la mejor, en el momento de la euforia y la presión del vivo lo entendí y pasó”.

Por su parte, Fabián insistió furioso: “La verdad que estoy dolido porque en el programa de Vero Lozano dijo que habló re bien conmigo y mentira, no me dijo eso, me cagó a pedos, no me escuchó, fue una llamada de cuatro minutos y ni le pude decir nada. Terminó la llamada y me quedé re angustiado, ni siquiera recibí un agradecimiento de ella, yo lo hice sin interés de nada, la ayudé siempre porque la quiero. No sé de donde nació el rumor de que yo lucré con sus redes pero nada que ver, yo no entendía ni comprendía la situación. Después de la llamada le dije que quería hablar con ella dos veces, me llamó recién a las dos de la mañana y me pidió ayuda con algo que tenía que subir pero le dije que primero teníamos que hablar porque yo no le había dicho nada de lo que pensaba”, reconoció.

Después de varias idas y vueltas, con mensajes sin respuesta, el joven volvió a contactarse con su tía y le dejó un largo mensaje en el que expresó sus buenas intenciones. “Le aclaré que no estaba enojado y le dije que siempre iba a estar para ella y las nenas. Pero después me enteré que andaba diciendo que yo empecé a hacer canje con sus cuentas y que me quedé con plata de ella. Y los canjes que hice los hice cuando salí de la casa y desde mis redes personales. Hice uno de casino y uno de zapatillas y ya. De ella no toqué absolutamente nada y están todas las pruebas en su Instagram”, contó.

El mensaje de Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig en su Instagram

Ante la consulta de Teleshow sobre por qué había compartido ese mensaje en redes y por qué creía que Romina decía eso, Fabián Herrera aclaró: “Es que ahí me detonó todo, me enojé y lo hice público. Encima que no me contestaba, dijo de todo y expresé cómo me sentía aunque yo no mencioné a nadie. La gente empezó a especular porque yo no estaba en la fiesta de bienvenida de Romi que supuestamente la organizaron sus amigas en una casa que Walter Festa alquiló para ella después de Gran Hermano. Ahora en esa casa viviría Romina con las nenas”.

—¿Pero ellos están separados o no?

—En sí ella no tenía casa, el 1 de diciembre del año pasado se le vencía el contrato, ahora Walter la alquiló y se la dio para que pueda vivir con las nenas. Ella está separada pero legalmente no están divorciados. Ahora a mitad de año se cumple un año de la separación. Igual no sé porque hace unos días ella dijo que seguía enamorada de él entonces no entendemos nada.

—¿Le creíste el llanto a Romina?

—No sé, lo que sí sé es que cuando ella me cortó el teléfono me quedé re angustiado con mi familia. Pero después yo sé que en el fondo ella me quiere. El problema igual no es ella sino quien le llena la cabeza. No sé si será esta amiga o Walter. Desde que Romi entró al reality, él nunca trajo a las nenas para que mi abuela las vea, siempre fue medio distante con la familia, sus intenciones eran hacerse el bueno conmigo y cuando ella saliera volver a acercarse a ella. Ni a mi ni a nadie de mi familia nos invitaron a la fiesta, fue muy raro. A la familia no le cae bien Walter por actitudes que tuvo con nosotros y con Romina el último tiempo que se separó, ella misma lo contó dentro de la casa que la dejó muy sola. Ahora aparece y se hace el bueno porque vio que ella es una mina de oro (literal), viste como son los políticos.

Seguir leyendo: