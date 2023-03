Eladio Carrión: “Argentina fue el primer lugar que realmente me bancó en mi carrera”

Entrevista Eladio Carrion - El mensaje del disco

Como si tratara de unir lo mejor de dos épocas y convertirse en el nexo entre distintos tiempos, Eladio Carrión conecta diferentes generaciones a través de su nuevo álbum: 3MEN2 KBRN. Un disco que no sólo reúne lo mejor de la escena, sino que también se convierte en su mejor trabajo hasta ahora. Pero más allá de lo musical, el disco significa mucho más para el rapero, es la prueba de que todo llega. “Simplemente con poner el tracklist le da a entender a la gente que los sueños se cumplen”, afirma el artista.

Un puente entre la vieja y la nueva escuela del rap, ese es una de las metas que ya alcanzó este nuevo trabajo. El puertorriqueño logró reunir iconos del hip hop y trap americano creando uno de los discos urbanos con mejores colaboraciones de los últimos años. “Quiero que la gente tenga eso bien claro con este disco. Que si lo trabajas lo puedes lograr, si ves los featuring en el disco, los temas, ven que he manifestado todo esto, son mis artistas favoritos”, sostiene.

A la distancia quedan sus comienzos, cuando se adentró en este mundo en 2015. Ya había probado que sus letras tenían éxito cuando trabajaba como compositor junto artistas como Ñengo Flow y Ele A el Dominio. Ese fue el punto para hacer escuchar su voz y su ritmo, aquel que nació en Puerto Rico y que lo llevó a crear 3MEN2 KBRN, un disco con colaboraciones como Lil Wayne, 50 Cent, Bad Bunny, Myke Towers, Quavo, Rich The Kid, Ñengo Flow, Lil Tjay, Luar La L y Fivio Foreign.

Entrevista Eladio Carrion - Los sentimientos que refleja su disco

Tras largas sesiones en el estudio, Eladio Carrión logró un sonido genuino, el cual refleja su crecimiento. Parte de ese éxito se ve reflejado en los videos que acompañan el disco, el cual se desarrolla en el ‘Sauce Boyz Country Club’ y hasta tiene el logo de su perro Kemba. Con todo este trabajo detrás, el artista explica cómo fue el proceso del disco y por qué asegura que puede ser uno de los mejores discos del año: “Creo que fue una etapa muy, muy, muy fuerte estos últimos meses pero creo que mientras más fuerte son las etapas más duros salen los discos. Este va a ser uno de los mejores discos, mis discos de Sauce son de reggaeton, esto es todo un disco tremendo, todo rap, va a ser un disquito de rap y pop así que va a ser un disco completisísisimo hermano. se empezó haciendo un deluxe y bueno, se convirtió en el monstruo de hoy en día, pienso que se puede fácilmente hacer de lo mejor del año”.

Desde estar nominado a ‘Mejor Canción de Rap/Hip Hop’ en los Premios Grammy Latinos 2021, por su tema ‘Kemba Walker’ junto a Bad Bunny, hasta lograr su gira mundial, el artista sigue alcanzando nuevos sueños. Hitos que logró gracias a abrirse, contar sus dolores y ‘desnudar’ sus sentimientos, y así conectar con el público.

—Cuando estás haciendo un disco es como que te vas abriendo y desnudando desde tus sentimientos de tus emociones. ¿Cómo te hace sentir eso?

—Sí, hay unos temitas en este disco que tienen ese feeling quizás tal vez, me entiendes, “Mala Mía de Nuevo”, hay unos temitas así especiales, “Gladiador” de un tema muy personal, muy especial mio. Yo creo que eso es algo que siempre voy a hacer, algo que me gusta hacer siento que conecto con mis fanáticos, siento que al igual que a mi me hace falta, a veces a algunas personas les hace falta escuchar ciertas palabras de su artista favorito y pues que sientan y sepan que soy humano que soy así. Siempre hay que recordarle a la gente, que a veces la gente nos ve como superhéroes y no es así. Somos igualitos que todo el mundo.

Entrevista Eladio Carrion - Orgullo de ser latino

—¿Y en algún momento te dio vergüenza mostrar de ese lado interior tuyo?

—No, no, no, porque al final del día bueno hay gente que, yo por lo menos cuando escuchaba música y escuchaba música cuando era un niño para perderme, para sentirme identificado con los artistas, yo quiero que la gente me entienda la gente cuando me escucha a mí, que puedan perderse en mi música también.

—Espero que pronto lo podamos escuchar en Argentina, que lo puedas traer de nuevo.

—Yo iré pronto, tengo unos showcitos pendientes por allá este año, 2023 estoy ahí de nuevo sí o sí, sí o sí, a romperla y no una fecha, van a ser como tres quizás.

—Veía la gente muy conectada, ¿por qué pensás que sucede esa conexión con los argentinos?

—Hermano, es que yo viví en Argentina como tres meses, estuve allá un tiempito mami. Argentina fue el primer lugar que realmente me bancó, que me apoyó full 100% mi carrera, antes de Puerto Rico y todo. Argentina es un lugar muy especial para mí. Yo lo digo siempre, ellos lo saben. Yo siento el cariño cada vez que voy para allá, lo siento como si estuviera en Puerto Rico. Tengo colaboraciones muy buenas con artistas argentinos como con Nicky (Nicole). La canción que tengo con Duki, con Biza es espectacular, eso ha ayudado un montón también. También el tema que tengo con Cazzu, con Ecko, con Bhavi. Creo que soy el boricua que más ha colaborado con artistas argentinos. Creo que de todos los artistas en el mundo, creo que con los que más he colaborado fue con los argentinos.

Eladio Carrion Luna Park

Orgullo de ser latino

—Vas representando y llevando la bandera de lo latinoamericano por todo el mundo, ¿lo sentís así?

—Siempre he tratado de aportar lo más que pueda en verdad, siempre cuando charlo mucho con Jose, con Balvin, de eso, hermano lo importante que es, aunque a veces la gente quizás no lo vea pero lo importante que es todavía seguir haciendo, aportando a la cultura, haciendo discos así, haciendo colaboraciones, para el final del día que nosotros como latinos nos veamos duro. Ahora mismo estamos gigantísimos, nos ven gigantísimos los artistas americanos, de Europa, somos de lo más grande ahora mismo y es por eso mismo, somos muy unidos también. Somos la comunidad de la música más unida entre todos.

—En este último tiempo lo latinoamericano creció exponencialmente.

—Es por la unión, me entiendes, no es más nada, es la unión, porque solamente la música se pega o un momento se pega si viene mucha gente junta y hacen el trabajo junto. Nadie hace el trabajo solo es imposible, el que te diga eso es un embustero.

—Por último saber qué fuiste descubriendo de vos en esta nueva etapa.

—Hummm, ¡wow!, me acabas de hacer una pregunta hermano que realmente lo voy a pensar, y lo voy a contestar, pero ya mismo no te puedo contestar eso, no tengo una respuesta, es una pregunta que tengo que sentarme para pensar esa pregunta y lo voy a hacer. Gracias. Qué duro.

