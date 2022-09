Eladio Carrión brilló en el Luna Park con Duki, Nicki Nicole y Cazzu como sus invitados, en su primera visita a la Argentina

Con invitados como Seven Kayne, Bigsoto, Bhavi, Cazzu, Nicki Nicole y Duki hizo vibrar el icónico estadio (Gentileza prensa Eladio Carrión)

Entre la marea de gente, muchas manos se levantan para filmarlo, tocarlo y saludarlo. Quieren estar lo más cerca posible de la figura de Puerto Rico: Eladio Carrión. Con una remera blanca y celeste a rayas, y al grito de ‘Argentina’, sale a escena para brillar en el Luna Park. El puertorriqueño, que pisa el país por primera vez, llegó con su ‘Sauce Boyz World Tour 2022′.

Frente a las luces de miles de celulares, que se preparaban para grabar el primer tema del show, y una tenue cortina de humo, comienzan a sonar las primeras estrofas de ‘Flores en anónimo’. Bastaron solo 90 segundos del hit para que, en un pogo salvaje, la gente ‘explotara’ y cantara a viva voz.

Para un lado, para el otro, la ola de gente golpea cada esquina del estadio al ritmo de sus canciones. Así siguieron ‘Socio’, ‘Jóvenes Millonarios’, ‘Tata’, ‘Alcapone’, ‘Tussi’, ‘Fumeteo’, ‘Hola Cómo Vas’, ’Me Gustas Natural’, ‘Conexión’, ‘Hielo’, ‘Paz Mental’, ‘3 am’ y ‘Huh Que’.

El puertorriqueño, que pisa el país por primera vez, llegó con su ‘Sauce Boyz World Tour 2022′ (Gentileza prensa Eladio Carrión)

A la media hora del show llegó el primer invitado de la noche, Seven Kayne, para hacer ‘Hace Tiempo’. Después recibió a Bhavi para ‘Hola Bebé’. Frente a un estadio colmado, un público que reaccionaba ante cada tema y coreaba su nombre, el cantante siguió con ‘Sigue Bailándome’, ‘Mula’ y ‘Ave Maria’ junto al trapero Big Soto.

“Muchos que están hoy acá apoyaron mi carrera como artista, gracias por eso, y con esta canción fueron los primeros, cuando decían Eladio está loquito ustedes me apoyaron de verdad y muchas gracias por eso, se los agradezco de por vida. Y todos los que están aquí conmigo hoy ayudaron a eso. Los quiero mucho, gracias a Argentina por darme tanto amor siempre, tanto amor, tanta pizza buena que tienen en Gu…, que rico”, dijo antes de entonar ‘Mi Cubana’ y ‘Hennessy’ junto a Cazzu, ya que el día anterior había visitado, en calle Corrientes, una de las pizzerías más famosas de toda Argentina. Luego siguió con éxitos de Sauce Boyz y Sauce Boyz 2 como ‘Mi Error’, ‘No Te Deseo el Mal’ y ‘Par de Tenis’.

Eladio Carrión le deseó la Copa del Mundo a Argentina

Llegando a la hora de show, y con una botella en la mano, Carrión aprovechó su primera visita a la Argentina para ‘brindar’ junto a la gente y desearle éxitos al país. “Este año les deseo mucho amor, mucho éxito, mucho dinero, la copa mundial y mucho progreso”, dijo antes de interpretar ‘Progreso’, canción del 2021 de su álbum Monarca. Así siguió con Sauce Boyz free 5, Sauce Boyz free 3.

Entre la pantalla de humo y una mezcla de luces azules y violetas, Nicki Nicole se hizo presente con un traje completamente negro para interpretar ‘Nota’

Ante la emoción y respuesta del público, el puertorriqueño adelantó que se venían algunas sorpresas y vaticinó lo que sería una gran noche: “Hoy vamos hasta que me quede sin voz”. Entre la pantalla de humo y una mezcla de luces azules y violetas, Nicki Nicole se hizo presente con un traje completamente negro para interpretar ‘Nota’, canción que vio la luz en mayo de este año y ya acumula más de 16 millones de reproducciones en YouTube.

A puro pogo y emoción siguieron ‘Ele Uve’, ‘Rápido’ y Cheque, canciones que serían la antesala para uno de los mejores momentos de la noche. ‘Ahora abróchense los cinturones para lo que viene’, adelantaba Carrión.

Duki junto a Eladio Carrión

De remera blanca y con un chaleco verde abierto, Duki salió a deslumbrar a un Luna Park colmado que gritaba su nombre. Mientras se acercaba al público la gente se desesperaba por verlo, filmarlo y tocarlo. Así interpretaron ‘Sin Frenos’ y ‘Gelato’ ante un público que deliraba. “Por primera vez en tarima, el Duko y Eladio Carrión”, decía el puertorriqueño mientras el artista urbano saludaba a la gente mientras coreaban ‘Olé, ólé, óle, Duko, Duko’.

Duki salió a deslumbrar a un Luna Park colmado que gritaba su nombre

Para sorpresa de muchos, y ante la insistencia de la gente, Carrión le dejó el escenario a Duki para que este interpretara uno de sus últimos temas: ‘Givenchy’.

“Gracias loco, gracias por todos estos años, por todo este amor, por todo lo que me bancan a mi, lo que lo bancan a Eladio. Gracias Argentina, los amo cabrones. Nunca bajemos los brazos porque somos alto país, altas personas, alta gente. Gracias por esto que me regalaron, los amo de verdad, esto me lo regalaron todos ustedes. Gracias por esta tierra, no le bajemos nunca, no le bajemos ni dos porque somos gigantes, los amo. Nos vemos en Vélez”, decía el referente del trap argentino entre lágrimas, mientras poco a poco su voz se quebraba por la emoción.

Para cerrar la noche el cantante entonó Kemba Walker y North Carolina, dejando lo mejor para el final. “Hace mucho quería hacer un show aquí, y al fin lo pudimos hacer. Hoy es un día histórico para mí, ustedes fueron de los primeros en llevarme a mi a nivel mundial, así que los quiero mucho. Con eso dicho, con qué mejor manera que cerrar esto con un tema que hice con un par de amigos de aquí de Argentina”, dijo previo a uno de sus éxitos, la BZRP Music Session #40.

La emoción de Eladio Carrión tras su show

Minutos después de las 12 de la noche, el puertorriqueño aprovechó para transmitirle a sus millones de fans sus sentimientos tras su show en el Luna Park. “Oye argentina mil gracias por esa experiencia de hoy, después de cuatro años me sentí en casa, hoy fue un show muy especial la pase super cabrón, gracias por su energía, gracias por todo”, contó frente a su celular.

Horas después, el artista volvió a mostrar todos los ‘regalos’ que había recibido de parte del público argentino. Con un peluche de pokemon en la mano, un cuaderno con dibujos de parte de un fan, Carrión contó todo lo que sentía: “Me hacen poner super sentimental, ustedes son los mejores. Me hicieron un pokedex a mano, me pusieron un mensaje super lindo al final. Gracias a todas las personas que sacan de su tiempo para hacerme cositas como estas, las cartulinas, yo las veo todas y muchas gracias”.

