La angustia de Cinthia Fernández al quedar en medio de un tiroteo con sus tres hijas

Cinthia Fernández quedó envuelta en un tiroteo con sus tres hijas

Cinthia Fernández vivió un feo episodio mientras se encontraba en su auto con sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca. La panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece) dio detalles del mal momento que vivió cuando quedó en medio de un tiroteo justo cuando se encontraba por la zona de Lomas de Zamora.

El periodista Juan Etchegoyen habló con su compañera de trabajo y en su programa Mitre Live pasó un audio con el relato de lo ocurrido. “Estábamos viniendo de Ezeiza y no me di cuenta que era fin de semana largo y estaba hasta las manos la autopista. Tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS, me mandó todo por adentro y termino en Lomas de Zamora”, aseguró la influencer.

Luego, la modelo agregó: “Un poco antes de subir al Puente la Noria me pasa una moto al lado de mi camioneta. Estaba muy nerviosa, en un momento nos perdimos con una familia de amigos que venían adelante mío. No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés”.

De repente, Cinthia quedó en una situación peligrosa que podría haber terminado en una tragedia: “Estaba esta moto y de repente pasan no sé, como diez motos y se habrían camino a los tiros. Claramente venían escapando de algo, había un colectivo que la gente que estaba dentro agachada, empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas: ´Agáchense´. Tardé como en reaccionar”.

“Quedé como muy tensa y mira si me doy vuelta y me los encuentro, no sabía ni dónde estaba y era de noche, me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que pasó enfrente mío, iban diez personas a los tiros”, agregó Fernández. Por último, señaló: “Siempre estas cosas las veo en la tele y en nuestro programa, les conté a mis amigos lo que me había pasado, fue todo como un montón verlos así, me quedé así, tiesa”.

Cinthia Fernández y sus hijas

Por otra parte, recientemente Fernández fue noticia por un nuevo conflicto con su expareja Matías Defederico. Una vez más utilizó sus redes para quejarse del monto de la cuota alimentaria que le pasa para cubrir los distintos gastos que requieren la educación, la alimentación y el estilo de vida de las hijas que tienen en común. Para Cinthia, la plata que le gira habitualmente casi nunca es suficiente. Y después de una comunicación que recibió de parte del colegio al que asisten las niñas, en el que avisan que habrá un aumento en la cuota, se despachó una vez más en sus redes sociales.

“Aumento 43% cuota escolar”, escribió sobre un video en el que se la ve desconcertada y agarrándose la cabeza. Unos segundos después, aparecía una rata animada corriendo por sobre la imagen y a la que Cinthia denominó “el progenitor”, referenciando a Defederico. También agregó una captura del correo que recibió de parte de la institución educativa avisando de este ajuste.

“Queremos anticiparles, a fin de que las familias estén debidamente informadas con suficiente tiempo y vayan haciendo las previsiones, que el ajusto en los aranceles se hará en los meses de abril, mayo y julio. Para el mes de abril, el porcentaje será del 21%. Para mayo, un 10%. Y un porcentaje a determinar para el mes de julio, que rondará en 12% si es que se cumple lo acordado en esta primera paritaria del año”, decía en el fragmento de la comunicación.

Y como remate, en el epígrafe de la publicación, instó a sus seguidoras a que se descargaran si es que estaban pasando por la misma situación. “Llega mail del colegio y vos buscando al rata. ¿ALGUIEN VIO AL PROGENITOR? Si lo ven pregúntenle cómo hace para que en 5 años no le llegue la inflación. ¡Pídanle la receta!”, cerró Fernández.

Seguir leyendo: