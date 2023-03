Gran Hermano: cuál fue la reacción de Marcos y Julieta cuando se enteraron que los relacionaron afuera

Cual fue la reacción de Marcos y Julieta cuando se enteraron que afuera los relacionaron (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Santiago del Moro ingresó el domingo por la noche a la casa de Gran Hermano para compartir la última comida con los finalistas Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Cuando llegó, les comunicó que les daría dos anuncios: uno tuvo que ver con la famosa valija que había llevado Alfa cuando fue de visita por unos minutos, y el otro, con información desde el exterior, haciendo la salvedad de que el aislamiento había terminado días atrás cuando ingresaron sus excompañeros, ellos dejaron de nominar y el voto se convirtió en positivo de cara a la final de esta noche.

Por un lado, en el equipaje había una botella de champagne, bombones y dos comunicados: uno color plateado y que contaba que quien se quedara con el tercer puesto ganaría un viaje con destino a definir; y otro dorado que anunciaba que a partir de ese momento se abría la inscripción para el casting de Gran Hermano 2023. Por caso, minutos después, colapsó el sitio web.

Antes, el conductor había compartido una comida con los tres finalistas, y entre charla y charla, les mostró videos con algunas repercusiones desde el exterior sobre su participación en la casa más famosa del país: noticias desde octubre del año pasado, cuando ingresaron por primera vez, y videos con los recortes más graciosos durante su estadía.

Además, vieron juntos el festejo del viernes a la noche (ya madrugada del sábado), después de la falsa boda de los tres. Las imágenes se enfocaron en Marcos y Julieta en pileta, y Del Moro primero aprovechó la oportunidad para preguntarle a Nacho por su relación con Lucila Villar. “¿Vos te enamoraste de La Tora. ¿Le ponen título? ¿Qué onda?”, quiso saber el animador. “Sí, estamos esperando que yo salga, pero sí, estamos saliendo”, respondió el finalista y se mostró contento de haberla podido ver en todas las posibilidades que ella volvió a ingresar.

De inmediato, el conductor hizo una salvedad: “Ya les voy a contar muchas cosas del afuera porque el aislamiento ya terminó desde el otro día que entraron los ex. Seguramente algunas cosas ya se empezaron a enterar. Igual, cuando pasó a voto positivo todo cambió porque ya ustedes no nominaron más ni nada”. Y los miró a Julieta y a Marcos y les preguntó por el particular fanatismo de aquellos a quienes les gustaría verlos juntos, pese a que ella contó que estaba de novia al ingresar a la casa, y siempre habló de su novio Lucca, quien, además, la fue a visitar semanas atrás.

“Se habrán enterado cómo los shippearon muy fuerte a ustedes dos”, deslizó el animador y Julieta fue la primera en reaccionar. “No”, aseguró alzando su tono de voz acompañando una leve carcajada y quiso conocer más información al respecto. “¡Conta más!”. Y Nacho se sumó al deseo de la gente al agregar: “Yo siempre lo dije. Lo dije y lo quise”. “Es un poco lo que pasaba del afuera. Hubo uno tuyo también...”, le contó sobre la unión que hicieron con Thiago de la que se enteró días atrás a través de Mora.

“Bueno”, interrumpió Julieta para hacer su aclaración: “Somos primos”. Intentando derribar cualquier tipo de posibilidad y haciendo referencia a que ella respeta y está enamorada de su novio. Y Marcos, que hasta el momento no se había pronunciado, avaló los dichos de su compañera: “Somos primos”.

“Somos re primos”, insistió Julieta y Del Moro continuó: “Vos estás en pareja con Lucca, que de hecho estuvo acá. Y el Primo no sé si tendrá algo por ahí...”. Y Marcos interrumpió para referirse al respecto: “No, no. O sea, siempre tuvimos la mejor con Juli. Siempre, creo que desde el principio nos hicimos muy amigos y yo siempre la he sentido como muy de confianza”.

Emocionada por escuchar las palabras de su compañero, Poggio le dio la mano por arriba de la mesa -”ay, primo, somos primos”- y Marcos volvió a aclarar: “Somos primos, obvio. Siempre con mucha confianza, siempre la traté como una amiga”.

De inmediato, Del Moro intentó advertirles sobre todo lo que verán afuera cuando salgan, desde cuentas de fanáticos de la pareja, videos, expresiones de deseos y más. “Bueno, prepárense para un afuera que va a ser fuerte con esto, y con muchos temas más”, anticipó el conductor que está noche estará al frente de la final pero que mañana se ausentará en el debate con el ganador del certamen porque se va de vacaciones.

