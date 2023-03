EN VIVO: esta noche se lleva adelante la última cena entre los finalistas de Gran Hermano

Santiago del Moro les pidió a los participantes que se sienten a la mesa, para compartir sushi. “Son 101 días mañana”, dijo Julieta. Y explicó que Nacho los había contado. “Para hacer este programa lo que pensé es cómo me hubiera gustado que me trataran a mí”, dijo el conductor. Y les mostró un celular, algo que Marcos remarcó que no veían desde hacía cinco meses. Entonces hicieron un brindis por Gran Hermano y empezaron a charlar sobre su paso por el reality.