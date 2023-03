Robertito Funes habló sobre la detención de Marcelo Corazza, productor y panelista de su programa

La palabra de Robertito Funes por la detención de Marcelo Corazza: "Pertenece a su vida privada" (Audio: AM 990)

Robertito Funes se refirió públicamente a la situación de Marcelo Corazza quien fue detenido el lunes por la mañana en el marco de una investigación sobre corrupción de menores. Lo hizo en su programa de radio AM 990 y habló en carácter de conductor de Gran Hermano: La noche de los ex, ciclo que se emite los viernes por la pantalla de Telefe y en el que el exganador de Gran Hermano participaba como panelista, además de su rol como productor de la edición actual.

Cuando se refirió a la noticia “que tiene en vilo a todo el país” -según sus palabras- destacó que Corazza había sido suspendido por Telefe, según el comunicado que emitió el canal el lunes por la noche. “Hubo un allanamiento en la casa de Marcelo Corazza y en las de otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y con el tema importante de que también habría trata de personas. Estamos hablando de menores involucrados donde Marcelo Corazza ha salido detectado como una de las personas no proxenetas, sino como una de las personas que consumía este tipo de servicios dado por menores. Claramente, hay una red de tráfico. Esto habría comenzado, todo en potencial, porque hay que ser cautos hasta que la Justicia no se expida, en el año 1999″, contó Robertito de Funes.

Y continuó: “Yo soy el conductor de los viernes, de La noche de los ex, en Gran Hermano. Marcelo Corazza no va siempre, pero casi siempre lo tenemos como panelista dentro del grupo de los ex Gran Hermano. Entonces, como me están llamando de todas las radios y de diferentes canales y me están consultando qué es lo que yo pienso, lo que yo pienso es exactamente esto: “Es un tema privado de Marcelo Corazza. Eso pertenece a la vida privada de Marcelo Corazza”.

Marcelo Corazza en Gran Hermano: La noche de los ex

“Por efecto rebote, al trabajar en Gran Hermano y ser el programa más visto de la República Argentina, con un puntaje de rating impresionante, evidentemente, es noticia, y por efectos colaterales, te toca. Entonces, lo que yo estoy diciendo - y lo voy a decir solamente aquí, en la AM 990, y siguiendo los recaudos de Telefe- es eso: esto que ha pasado con Marcelo Corazza es perteneciente a la vida privada. Es su tema particular y privado con la Justicia. Se lo acusa de haber consumido, en su momento, servicios sexuales de menores. Aparentemente es así. Yo lo quería decir de esta manera. Telefe y Gran Hermano no tienen nada que ver y ya se han expedido a través de un comunicado. Yo lo quería decir porque me lo han preguntado por todos lados y no he hablado”, agregó el conductor de Telefe.

En tanto, se refirió al rol de Corazza en su programa: “Lo que corresponde es que les diga exactamente eso: yo soy el conductor de La noche de los ex de los viernes. Marcelo Corazza participa eventualmente en algunas de las emisiones que tenemos los viernes además de ser un productor muy activo, o era un productor muy activo, de Gran Hermano con la recepción de los participantes porque él conoce muy bien el formato”.

Por último, volvió a dejar en claro su postura: “Esto yo lo quería aclarar: esto pertenece y concierne a la vida privada de Marcelo Corazza. Nada más. No tiene nada que ver con Telefe Noticias, ni con Telefe, ni con Gran Hermano. Él es una persona que trabajaba dentro del equipo de Paramount que ahora, por su situación personal y particular, ha sido desvinculado momentáneamente. Esto incumbe a la vida privada de una persona que es pública: Marcelo Corazza, el ganador del primer Gran Hermano. Dicho esto, les pido que, por favor, no me estén llamando ni preguntando cosas, porque yo ya lo dije acá, que es donde corresponde”, finalizó Robertito Funes.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

