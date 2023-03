El pasado mediático de Belén, la modelo que hizo lagrimear a Martitegui en Masterchef

Germán Martitegui se conmovió con la historia de una participante de Masterchef

“¡Bienvenidos a Masterchef! Las cocinas más famosas del mundo se preparan para abrir sus puertas totalmente renovadas y con sorpresas”, anunció Wanda Nara el pasado lunes, al inicio de una nueva temporada del reality que a diferencia de ediciones anteriores no contará con famosos. “En esta temporada se inscribieron más de 10 mil cocineros amateurs de todo el país que sueñan con cambiar sus vidas... Serán dos días en los que el jurado elegirá 24 cocineros que pasaran a la siguiente fase y seguirán compitiendo con el gran objetivo de convertirse en los 16 participantes de esta temporada”, detalló.

Así, una de las primeras participantes en generar emoción en los jurados y empatía con el público fue Belén, la joven de 31 años y 4 hijos que contó una dolorosa historia de vida. Tras anunciar que iba a hacer un pollo al verdeo, aseguró: “Quería estudiar cocina, pero dejé por los niños. Hago cuadros, también hago campañas, un poquito de todo”, dijo la participante. Y después explicó el por qué de su pasión por la gastronomía: “Pasé mucha hambre de chica y creo que viene por ahí el tema de que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza y me agarró una familia. Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Y éramos cartoneros, o pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea, pasé hambre realmente. Y creo que, desde el deseo de comer y tener comida, es que me gusta y disfruto de la cocina. ¡Amo comer!”

Cuando finalmente la muchacha presentó su plato, no pudo contener las lágrimas de los nervios. “Soy muy sensible”, se justificó. Donato probó un bocado y, aunque le dijo que había mucho para mejorar, le dio un “sí”. Betular, en cambio, se puso estricto y le dio un “no”. A su turno, Martitegui mostró su costado más humano. “Yo no voy a hablar del plato. A mí me parece que vos te merecés esta oportunidad. Y me parece que nosotros nos merecemos esta oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí y un delantal”, dijo el chef con los ojos empañados.

Belén Aveledo ya había aparecido en los medio en 2017 por un escándalo mediático (Video: América)

La joven salió a los saltos al encuentro de la conductora del ciclo. “Me voy chocha”, dijo al despedirse de los cocineros, que le dieron la bienvenida al programa. Y, ya frente a la esposa de Mauro Icardi, reconoció: “Me lloré todo porque me encanta”. Y le dedicó este primer logro a sus hijos y a su marido, que la esperaba en la tribuna.

La exposición mediática de la modelo y actriz Belén Aveledo tuvo su pico de exposición en 2017, cuando fue señalada como la tercera en discordia entre Facundo Moyano y Nicole Neumann, a quienes se cruzó en el casamiento en Punta del Este de una amiga en común, Floppy Tesouro.

“Yo me sentí un poquito observada, pero nada más, yo no generé nada. Yo solamente fui a una fiesta y me divertí. Estábamos en una fiesta muy divertida, ¿qué íbamos a hacer? bailar. Por lo menos no tenía esa cara particular como Nicole, esa cara que la caracteriza, yo nunca la vi reír”, explicó sobre cómo sintió las reacciones de la pareja al estar cerca de ella.

Gastón Grande y Belén Aveledo en la fiesta organizada por una marca de cerveza en 2012 en la disco Tequila

Además, en esa misma entrevista fue más allá y relató un momento clave de su vida cuando su madre le dijo el nombre de su presunto padre, un reconocido cantante. “Cuando tenga las cosas un poco más acomodadas por ahí se haga saber, pero bueno, por el momento prefiero tenerlo más callado, primero hablarlo con estas personas, hijos y demás, y si por ahí después se enteran, sale. Porque viste cómo es esto, tocás a personas y hay familiares detrás y por ahí puede llegar a doler o ser fuerte para el resto”, dijo en una entrevista de aquellos años para luego mencionar con nombre y apellido: “Gustavo Cerati, sí, es algo que me dijo mi madre antes de fallecer, un par de meses antes. Nunca tuve relación con ella y antes de que ella conozca a mi hija, tuvimos una charla y me dijo ese nombre, pero bueno, nada, es algo re delicado para hablarlo”.

Respecto de cómo avanzó en ese caso, había aclarado: “Primero tengo que estar bien yo conmigo para ir segura y tampoco joder a nadie, ¿viste? Yo no quiero que nadie me ataque, pero no sé si estoy preparada tampoco para tocarlo hoy profundo”. Finalmente, todo quedó en la nada y la modelo no siguió por ese camino en busca de su identidad.

Belén Aveledo en Corte y Confección

En cuanto a su carrera, se la pudo ver en televisión en 2019 como una de las modelos que vestía las creaciones de los diferentes diseñadores del reality Corte y confección, que se emitía por El Trece.

Pero el futuro de Belén en Masterchef tenía los días contados. Y es que luego de superar la primera etapa y emocionar a todo con esa historia de vida, llegó el momento en que debía preparar algún plato a elección para sorprender al jurado y quedar entre los 16 participantes que comenzaron la competencia como tal.

Martitegui se acercó a la estación de trabajo de Belén y ella ya se mostraba incómoda y abrumada, sin tener en claro qué plato estaba por preparar. Estoy nublada. Primero pensé una cosa, después otra cosa...”, dijo la modelo, a lo que la respuesta del cocinero fue directa: “Desnublate. Concentrate, ¿cuál es tu idea?”. Pero la blonda respondió de una forma que no conformó: “No tengo idea. Metí una salchicha a la parrilla”.

Belén Aveledo es eliminada de Masterchef Argentina

Ante esa respuesta la primera intención de Martitegui era dejarla sola, aunque tuvo algo de clemencia: “¿Y acá qué vas a hacer?”, preguntó al señalar una olla. “Unos huevitos duros”, explicó la joven, quien igualmente aclaró que no había tomado el tiempo en que comenzó a hervir el agua. “Pero, ¿vos querés seguir acá?”. fue la consulta sin filtro del chef, que al recibir una respuesta afirmativa continuó: “Bueno, no es la forma. Así que, ponete las pilas”.

Finalmente presentó un huevo poche con un salteado que incluía entre otros ingredientes hongos y perejil. Sin embargo, para los jurados esa preparación no estaba a la altura de lo que se estaba buscando en esta etapa de la competencia, por lo que la joven quedó eliminada.

