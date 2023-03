La reacción de Tamara Paganini por la detención de Marcelo Corazza

Tamara Paganini se sorprende de la detencion de Marcelo Corazza

Este lunes por la mañana, Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano, quedó demorado luego de que se llevó a cabo un allanamiento en su domicilio ubicado en Tigre por el personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad. Este episodio fue en el marco del cumplimiento de seis allanamientos por una investigación sobre corrupción de menores.

Según pudo saber Teleshow, en esta jornada se dio cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores, tras la solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 48 y ante la Secretaría 145 de la doctora María Bobes.

Tras darse a conocer la noticia, en el ciclo Intrusos (América) entrevistaron por teléfono a Tamara Paganini, quien fue compañera de Marcelo en el reality Gran Hermano, en la edición 2001 en la que se consagró ganador. “Me acaba de llamar el productor Nahuel preguntándome sobre Marcelo. Estaba desinformadísima, no sé bien de qué lo acusa”, aseguró la mediática, muy sorprendida.

Tamara Paganini

Cuando la conductora Florencia de la V le explicó que se trataba de investigación por trata de personas, ella respondió: “¿Marcelo Corazza trata de personas? No me cierra”. Además, agregó: “Espero que sea un error, creo muy dentro mío que es un error, siempre dicen que se trata de un perejil”.

Mientras daban información y detalles sobre el caso de corrupción de menores, Tamara seguía sin poder entender lo que estaba escuchando de parte de los periodistas: “Tengo mi mano en la frente porque no puedo creer lo que están diciendo. Yo lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan. Es el hermano que todos quisieran tener”.

Marcelo Corazza fue demorado

Respecto a su actual rol en el reality Gran Hermano 2022, Paganini explicó: “Él es productor de varios programas, lo van corriendo de las producciones que lo necesitan”. Cabe recordar que desde que se consagró ganador de la primera edición, él siguió trabajando en el canal Telefe detrás de cámara, en el rol de productor o asistente de diferentes ciclos.

Cuando le consultaron cómo era su personalidad, ella señaló: “Es súper familiero, amiguero, simpático, extrovertido hasta cierto punto. Por su trabajo en Gran Hermano tienen que acompañar a los chicos cuando salen de la casa a la noche, pero si fuera por él se quedaría en su casa”.

Luego, se refirió a la situación económica del productor: “No se hizo millonario, no es millonario, no tira plata para el techo. Sí tiene una vida cómoda”. En el final le preguntaron qué pensaría en el caso de que Corazza sea encontrado culpable: “Si es verdad, lloraría mucho. Me largaría a llorar porque yo lo adoro y no puedo imaginar que hiciera algo así”.

Este domingo, Marcelo estuvo trabajando hasta la madrugada en la gala de eliminación del exitoso ciclo conducido por Santiago del Moro que finalizará el próximo 27 de marzo. En la emisión el público debía elegir quién abandonaba la casa entre Nacho, Julieta y Romina, luego de que Marcos quedara afuera de la placa por haber ganado la prueba del líder.

Finalmente, el conductor anunció que Romina debía irse del reality, con el 57,69% de los votos frente al 42,31% de Nacho. Corazza se encargó de acompañar a la participante desde la casa hasta el hotel, la misma rutina que hizo con cada uno de los eliminados de la casa. Tras cumplir con su tarea, el productor fue a su domicilio en Tigre. Este lunes, se realizó el allanamiento y él quedó demorado.

