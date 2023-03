Escándalo en Stravaganza 10 años, la obra de Flavio Mendoza, en el Luna Park: hubo abucheos y gritos en medio de la función

Escándalo en la función de Stravaganza 10 años, la obra de Flavio Mendoza en el Luna Park

En la noche de este sábado estaban previstas dos funciones en el marco de una despedida de Stravaganza 10 años, el espectáculo de Flavio Mendoza en el Luna Park y todo terminó en un gran escándalo.

Al parecer hubo sobreventa de entradas y mucha gente tenía asientos ocupados cuando llegó al estadio y, por otra parte, no se veían bien de todos lados. Estaban previstas dos presentaciones a las 20 y las 23. La primera función empezó demasiado retrasada por la desorganización.

El artista se despidió este sábado su icónica obra en la Argentina, ya que en mayo viajará junto a su hijo Dionisio y su pareja, Waldo, a Canadá, para desarrollar su carrera profesional en el marco de varios espectáculos. Así, Flavio continuará con Stravaganza y, además, presentará Mahatma y Siddhartha.

En medio de la función de este sábado, el público mostró su descontento por la “mala organización” y aseguraron que muchos abandonaron el estadio durante el show. “Un desastre, vendieron el doble de entradas de las que había, cuando comenzó el show y la gente que estaba parada sin asiento comenzó a abuchea”, escribió un usuario en sus redes sociales y compartió un video de lo que estaba sucediendo.

“Un desastre pague la entrada de 10 mil pesos y me pusieron atrás de una tela que no se veía nada. Terminé viéndola arriba de todo don la entrada salía mucho más barata”, apuntó otro espectador desde su cuenta de Twitter.

Flavio Mendoza en Stravaganza 10 años

En tanto, otra usuario filmó lo ocurrido en plena función y publicó el video en su cuenta de Tik-tok. “El abucheo a Stravaganza por la pésima organización de la productora”, titulo a la grabación donde se puede ver a tres artistas en escena mientras el público mostraba su enojo ante la situación que tuvo que soportar una vez que ingresó al estadio para presenciar el espectáculo.

Por su parte, desde la producción de Stravaganza explicaron a Teleshow: “Lo que pasó es que el lugar armó mal las butacas ubicadas abajo y al costado no se veía. De todas formas, se le ofreció una solución a la gente: cambiarla de lugar o devolverle el valor de la entrada”. Y agregaron: “Fue en la primera función donde había 8 mil personas y solo entre 100 y 150 se quejaron y se les hizo la devolución. No se tardó más de 15 minutos y ya en la segunda función no pasó más nada”.

Con dos funciones en el Luna Park, Flavio Mendoza se despidió de la Argentina. Ahora se irá con su espectáculo a Canadá (Foto: Ramiro Souto)

Hace una década, Flavio Mendoza marcaba un antes y un después en la industria teatral. Y es que, después de toda una vida soñando con este proyecto, finalmente le pudo dar vida a Stravaganza. El Espectáculo tuvo diferentes versiones: Stravaganza Water in Art, Stravaganza Estados del tiempo, Stravaganza Tango y, el último, Stravaganza 10 años con el que recorrió todo el país

El mega show, que logra combinar todas las disciplinas del teatro moderno como danza, acrobacia, canto, actuación y humor con una especial fusión musical de ritmos muy vanguardista, un gran despliegue tecnológico y un elenco insuperable con más de 40 artistas en escena apoyados por un staff técnico de primer nivel, cuentan una historia de amor por los escenarios El Pasado, El Presente y El Futuro, que culmina con un poderoso mensaje de esperanza y amor por el prójimo.

Hace un par de meses, en diálogo con Teleshow, Flavio había contado los detalles de su nuevo proyecto. “Estamos muy felices porque es lo que buscábamos, un sueño que venía persiguiendo hace mucho tiempo. Era una asignatura pendiente sacar al exterior mis espectáculos, que sé que no tienen nada que envidiarle a cualquiera del mundo. La única diferencia es que ellos tienen mucha plata y nosotros no; lo hacemos con mucho esfuerzo y la calidad es a veces hasta mejor. Eso me pone fuerte como para poder hacer esta aventura”, dijo el coreógrafo.

El artista llevará Stravaganza y sus demás obras a un exclusivo resort que es administrado por el empresario Dominic Perrier y su familia y cuya construcción fue objeto de un reality para la TV canadiense. Está ubicado en Maricourt, una localidad cercana a Montreal y Quebec, y alberga a 8 mil personas. El contrato firmado es por tres temporadas. El debut será en mayo en un auditorio especialmente preparado y que antes era una carpa del Cirque du Soleil. Habrá funciones hasta septiembre y se van a realizar en francés, inglés y español. “¡Encima con todo un elenco argentino!”, agregó feliz Mendoza.

