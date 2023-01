Video: así fue la violenta pelea entre Ricardo Fort y Flavio Mendoza que la serie sobre su vida no pudo mostrar

Así fue la violenta pelea de Ricardo Fort y Flavio Mendoza que la serie sobre su vida no pudo mostrar (Video: "ShowMatch", eltrece)

El Comandante Fort, la docuserie sobre la vida de Ricardo Fort, revela detalles del recordado mediático que falleció en 2013. En uno de los cuatro capítulos, disponibles en Star+, quienes brindan su testimonio aseguran que una violenta pelea con Flavio Mendoza lo alejó por un tiempo de los medios: se trata de una discusión que terminó con empujones en el estudio de ShowMatch, en 2011.

Todo comenzó cuando el empresario y artista se encontraba detrás de cámara porque había ido a acompañar a su entonces pareja Claudia Ciardone, quien en aquel momento participaba del certamen de baile que conducía Marcelo Tinelli. Flavio Mendoza, por su parte, integraba el jurado y estaba sentado en su lugar, del otro lado de la pista.

En la docuserie mencionan la incursión de Ricardo en el programa de eltrece y su explosión mediática hasta aquel episodio del que hablan, pero no muestran ya que no tienen los derechos de las imágenes.

Por ese entonces, Ciardone había bailado junto a su partenaire y estaba esperando la devolución de Mendoza, cuando las cámaras apuntaron hacia Fort, y Tinelli preguntó: “¿No te intimida, Flavio, la mirada de Ricardo?”. La respuesta del coreógrafo generó en un fuerte ida y vuelta entre los hombres.

Flavio: —Entre mi pestaña postiza y el delineador azul de él nos miramos y nos tiramos dagas.

Ricardo: —Si querés te enseño cómo maquillarte porque te maquillas muy mal. Te ves muy mal.

Flavio: —Ay, pero quiero estar cerca tuyo. ¿Querés que vuelva a ir?

Ricardo: —¿Estás nervioso? Te siento muy nervioso. ¿Mi presencia te da nervios? No te preocupues que no te vengo a sacar nada.

Flavio: —No, si sos invitada.

Ricardo: —Vos seguí dando buenas devoluciones. Hacé bien tu trabajo. Nada más.

Flavio: —Okey. Cómo te cuidan todos. Si no te iba a pegar. Iba solamente a bailar con vos.

Ricardo: —Lo que pasa es que yo a una mujer no le pego, por eso no te pegaría a vos.

Flavio: —¿Y cuándo le vas a pegar a una mujer si nunca en tu vida saliste con una mujer?

Ricardo: —Mejor, hacé tu trabajo que para eso te pagan.

Flavio: —Pobrecito. Volvió RoboCop gay, gente (dijo, mirando a la tribuna).

De inmediato, Tinelli interrumpió la discusión y pidió que siguiera la devolución. Mientras tanto, Fort escuchaba atentamente, custodiado por efectivos de seguridad privada que él contrataba para que lo acompañen a cada lugar que se trasladase.

Antes de dar el puntaje, el coreógrafo leyó el pedido de un paciente que necesitaba un trasplante de corazón. Y aseguró: “Esto es mucho más importante que la pelea de mariquitas”. Luego, comenzó su devolución y lo hizo con halagos hacia la pareja de baile, lo que generó la intervención de Fort: “Hablá de la coreo, no le digas que es linda. Hablá de los trucos, de los enlaces, dale la devolución”, sugirió el heredero de la famosa fábrica de chocolates.

“Pero cállate, invitada, ándate a tu palmera. Mamarracha”, respondió Mendoza quien dejó el micrófono y decidió atravesar el estudio hasta llegar hasta Ricardo, lo que generó que rápidamente lo detuvieran sus custodios. “Por qué me paran”, quiso saber el coreógrafo. “Me tocas y te rompo la cara a trompadas”, retrucó Fort.

Lo que siguió luego, fue una fuerte pelea entre ambos, cara a cara.

Flavio: —No le voy a pegar. ¿Para qué nos paran? Quiero que me hagan un paneo del maquillaje de los dos. Él, con 10 años más que yo, porque sos más vieja. ¿Cuál es el problema?

Ricardo: —(con voz, en tono de burla) Yo no te entiendo cuando hablas.

Flavio: —Las operaciones... Si sos tan hombre, ¿por qué no venís y te enfrentas conmigo?

Ricardo: —No me escupas. Andá a sentarte.

La situación se volvió aún más violenta cuando Flavio aseguró que no regresaría a su silla, y se lo dijo en la cara, cerca. Ricardo Fort lo empujó, Flavio reaccionó y los custodios intervinieron para separar a los hombres para evitar que la situación no pasara a mayores. Marcelo Tinelli volvió a tomar la palabra, le pidió a Mendoza que brindara la interrumpida devolución, mientras el jurado insistía en que no hubiera seguridad entre ellos. Al mismo tiempo, miró al conductor, en el centro de la pista, y dijo: “Pero vos lo trajiste. Hacer una televisión con un hombre patético como esto. ¿Qué queres que haga? Entonces, sacalo, y seguí trabajando con los que tenemos que trabajar. Hay que ubicarlo. Hay que bajarle los dientes. Si lo traen para generar esto”.

Mientras Ricardo intentaba responder, pero su micrófono estaba apagado, Tinelli le hizo una salvedad al jurado, también al público presente y a los televidentes que estaban viendo aquella emisión en vivo. “Nadie lo trajo para generar esto. Si vos o él generan esto, esto no está buscado para una pelea ni para que se empujen. Está generado solamente porque él quiere venir a ver a Claudia que baila”, sostuvo el conductor.

