Flavio Mendoza alquila su lujosa casa en Carlos Paz antes de viajar a Canadá: amplia pileta, decoración propia y vista al lago

Cuando Flavio Mendoza pudo cristalizar su sueño de Stravaganza, no imaginó todo lo que vendría después. O quizás sí, teniendo en cuenta su cabeza creativa y sin límites, que lo llevaron a marcar un antes y un después en la industria teatral. Sus espectáculos revolucionaron la escena en sus diferentes versiones: Stravaganza Water in Art, Stravaganza Estados del tiempo, Stravaganza Tango y Stravangaza 10 años con el que el 18 de marzo se despedirá con dos mega shows en el Estadio Luna Park, antes de embarcarse en un nuevo sueño con destino a Canadá.

Hace un par de meses, en diálogo con Teleshow, Flavio había contado los detalles de este nuevo proyecto que lo llevará hasta la otra punta del continente. “Estamos muy felices porque es un sueño que venía persiguiendo hace mucho tiempo. Era una asignatura pendiente sacar al exterior mis espectáculos, que sé que no tienen nada que envidiarle a cualquiera del mundo. La única diferencia es que ellos tienen mucha plata y nosotros no; lo hacemos con mucho esfuerzo y la calidad es a veces hasta mejor. Eso me pone fuerte como para poder hacer esta aventura”, dijo el coreógrafo durante la temporada de verano.

El living, decorado por el propio Flavio (Inmobiliaria Mariela Sánchez)

El artista llevará Stravaganza y sus demás obras a un exclusivo resort que es administrado por el empresario Dominic Perrier y su familia y cuya construcción fue objeto de un reality para la TV canadiense. Está ubicado en Maricourt, una localidad cercana a Montreal y Quebec, y alberga a 8 mil personas. El contrato firmado es por tres temporadas. El debut será en mayo en un auditorio especialmente preparado y que antes era una carpa del Cirque du Soleil. Habrá funciones hasta septiembre y se van a realizar en francés, inglés y español. “¡Encima con todo un elenco argentino!”, agregó feliz Mendoza.

Por este motivo, el coreógrafo puso en alquiler su imponente propiedad de Carlos Paz, donde reside mientras hace temporada en la plaza cordobesa. El propio Flavio hizo un breve recorrido por la casa ubicada en el barrio La Arbolada Hollywood, donde se pueden ver todas las comodidades de la mansión, que alquilará temporalmente por un año.

Está emplazada en una sola planta y ya cautiva desde su ingreso por la amplitud de sus ambientes. Un living espacioso y una cocina comedor con altura, ideal para compartir momentos entre familia y amigos. Además, posee tres dormitorios con baño en suite y vestidor, para enfatizar los instantes de privacidad.

El quincho y la piscina (Inmobiliaria Mariela Sánchez)

Así como el interior deslumbra por sus comodidades, el exterior lo hace por el impactante complemento que le dan las sierras y el lago San Roque. Aquí se destaca el quincho equipado y el patio, coronado por una imponente piscina. Además dispone de cochera para dos autos, dependencia de servicio y lavadero.

Más allá de sus virtudes arquitectónicas, el plus a la propiedad se lo otorga la decoración de los ambientes, hecha por el propio Flavio, que puso su mano y su estilo en mobiliario, cuadros y demás elementos para “En esta casa vivo momentos maravillosos cuando hago temporada, espero que la disfruten tanto como la disfruto yo y mi familia”, cierra el coreógrafo el tour por su residencia, saludando con su hijo Dionisio casi como una despedida provisoria rumbo a su nueva gran aventura.

Luego de sus dos funciones del sábado en el Luna Park, Mendoza partirá a Canadá y allí seguirá su camino. En la entrevista a este medio, explicó que es una idea que estuvo dando vueltas hace mucho tiempo. “Hubo una propuesta para ir a Emiratos Árabes y estábamos a punto, pero vino la pandemia”, señaló. Con la reactivación de la industria, hubo acercamientos desde distintos países hasta que se concretó el acuerdo con los Perrier para llevarlo al país del norte.

