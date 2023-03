Flavio Mendoza prepara la despedida de Stravaganza 10 años en el Luna Park

Flavio Mendoza se despide de Stravaganza

Hace una década, Flavio Mendoza marcaba un antes y un después en la industria teatral. Y es que, después de toda una vida soñando con este proyecto, finalmente le pudo dar vida a Stravaganza. El Espectáculo tuvo diferentes versiones: Stravaganza Water in Art, Stravaganza Estados del tiempo, Stravaganza Tango y, el úntimo, Stravangaza 10 años con el que recorrió todo el país y con el que el 18 de marzo a las 20 y a las 23 hs. se despedirá con dos mega shows en el Estadio Luna Park antes de comenzar son su gira internacional.

El mega show, que logra combinar todas las disciplinas del teatro moderno como danza, acrobacia, canto, actuación y humor con una especial fusión musical de ritmos muy vanguardista, un gran despliegue tecnológico y un elenco insuperable con más de 40 artistas en escena apoyados por un staff técnico de primer nivel, cuentan una historia de amor por los escenarios El Pasado, El Presente y El Futuro, que culmina con un poderoso mensaje de esperanza y amor por el prójimo.

Flavio prepara su despedida en el Luna Park

Hace un par de meses, en diálogo con Teleshow, Flavio había contado los detalles de su nuevo proyecto. “Estamos muy felices porque es lo que buscábamos, un sueño que venía persiguiendo hace mucho tiempo. Era una asignatura pendiente sacar al exterior mis espectáculos, que sé que no tienen nada que envidiarle a cualquiera del mundo. La única diferencia es que ellos tienen mucha plata y nosotros no; lo hacemos con mucho esfuerzo y la calidad es a veces hasta mejor. Eso me pone fuerte como para poder hacer esta aventura”, dijo el coreógrafo.

El artista llevará Stravaganza y sus demás obras a un exclusivo resort que es administrado por el empresario Dominic Perrier y su familia y cuya construcción fue objeto de un reality para la TV canadiense. Está ubicado en Maricourt, una localidad cercana a Montreal y Quebec, y alberga a 8 mil personas. El contrato firmado es por tres temporadas. El debut será en mayo en un auditorio especialmente preparado y que antes era una carpa del Cirque du Soleil. Habrá funciones hasta septiembre y se van a realizar en francés, inglés y español. “¡Encima con todo un elenco argentino!”, agregó feliz Mendoza.

Flavio junto a su hijo Dionisio

Sobre cómo se originó la iniciativa, recordó: “La idea estuvo dando vueltas hace mucho tiempo. Hubo una propuesta para ir a Emiratos Árabes y estábamos a punto, pero vino la pandemia”. Tras la paralización de la industria a causa de la restricciones, las negociaciones se reactivaron y hubo acercamientos desde distintos países hasta que se concretó el acuerdo con los Perrier.

“Soy de los artistas que no me conformo con quedarme en el lugar de tranquilidad, con mis productores (Héctor Gordillo y Maxi Oliva) siempre estamos buscando cosas nuevas. Me alegra seguir arriesgándome en lo que nadie se arriesga. Todo el mundo va a lo convencional y yo también podría hacer más tranquilo, con dos o tres actores reconocidos, y hasta ganaría más plata. Pero no tengo ganas de eso. Quiero mantener una calidad de excelencia, esa es mi forma. Y por eso creo que el resultado es este contrato a Canadá, que viene de la mano de mucho esfuerzo”, consideró el coreógrafo, que viajará junto a su hijo Dionisio.

Seguir leyendo: