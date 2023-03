Diego Torres: "Las redes son terrenos de cobardes"

Un día después de su presentación en Lollapalooza Argentina 2023, Diego Torres visitó este lunes el programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.

La tarde de este domingo, que fue la última jornada del megafestival, en el Hipódromo de San Isidro, tuvo un fuerte tono local a partir del protagonismo que alcanzó el artista.

“La mayoría de los estaban ayer se han criado de alguna manera con las canciones y fue una energía hermosa, sobre todo a esta altura de mi vida ver con el paso del tiempo que las canciones están ahí”, expresó el artista que comentó que tras su show recibió un montón de mensajes con manifestaciones de mucho amor.

“No me quiero poner místico, pero fue una muestra de que este es el mundo de hoy: el no prejuicio, una libertad, un horizonte amplio, el aceptar. Yo sentía que la gente que estaba ahí se aceptaba en sus diferencias y había una energía buena”, reveló Diego Torres.

“Nunca es tarde para que alguien te descubra, nunca es tarde para que alguien pueda verte por primera vez. Si bien tengo muchos años en esto, siempre tengo ese espíritu: algo nuevo te va a pasar y va a haber alguien que te diga ‘nunca te vi y ahora te vi y me paso esto’”, reflexionó sobre su carrera artística.

“Nunca es tarde para que alguien te descubra, nunca es tarde para que alguien pueda verte por primera vez", expresó Diego Torres

Consultado sobre las redes sociales, Torres dejó en claro que “por momentos se siente cómodo y por momentos” y explicó los motivos: “Vengo de un tiempo donde las redes no existían y me parecía que estaba bueno el espacio del trabajo público y de seguir manteniendo tu vida normal. Hoy estás muy expuesto y desnudo, y me tuve que ir acostumbrado a eso, y entender que las redes tienen una parte muy buena donde vos podes comunicar lo que vos querés”.

Y agregó: “Nos permite tener tu fuente de información, tu fuente de contenidos, es buenísimo que los chicos puedan sacar sus canciones, así yo he descubierto artistas jóvenes que digo: ‘¡Guau! Mirá esta chica como toca la guitarra’”.

Diego se refirió también al presente de varios artistas nuevos como Tini Stoessel, Duki y Emilia Mernes. “Es importante que Argentina vuelva a recuperar ese espacio importante que tuvo en la región tanto en el rock, en el pop, hoy en nuevo géneros como urbanos, rap o trap, me encanta que eso suceda porque siempre digo que están difícil llevar la música, al menos en mis tiempos. Hoy hacés algo viral y explota en diferentes lugares al mismo tiempo, pero antes era hacer el bolsito y visitar países”, expresó.

“No tenemos que olvidar que hay que hacer un proceso de las cosas y a veces me preguntó qué pasará con estos artistas en 30 años. Pienso que hay mucha música que está buena y otra es del momento, hay que ver cómo se traslada eso en tiempo”, continuó y aseguró que haría una “colaboración” si alguno de ellos lo convocara porque “no soy prejuicioso”.

"Pienso que hay mucha música que está buena y otra es del momento", sostuvo el artista en su visita a Biri Biri

“¿Ahora estás soltero?”, le preguntaron a Diego. Y el invitado respondió, entre risas: “Estamos en transformación, estamos cambiando la piel…”.

Volviendo, al tema de las redes, Torres dijo que no usa Instagram para concretar algún encuentro amoroso y se sinceró: “No es mi escuela, me siento que no es la manera y tampoco tendría Tinder en mi vida. Yo encaraba en la calle, era un piropeador, pero bien. El piropo no se tiene que perder, pero siempre con respeto”.

Luego, contó que su hija Nina no usa redes sociales y apuntó contra lo virtual. “El bullying es enorme. Antes te pasaba algo y a lo sumo era un comentario en el barrio y te comías esa prendida de fuego. Hoy una personita jovencita está expuesta a que cualquiera le diga maldades y por eso creo que las redes son terrenos de cobardes”, expresó.

“Realmente cuando veo que alguien me pone un mal comentario, digo ‘pobre persona que pierde el tiempo pensando que a mí esto me va a generar una inseguridad o que yo voy a salir a pelearme con esta persona’. En mis épocas, era cabrón y calentón, pero luego me calmé, sobre todo, después de ser padre”, completó.

