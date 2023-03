Susana Giménez reveló el misterio: ¿Alfa de Gran Hermano la llamaba de chico?

Susana Giménez contó si conoce a Alfa de Gran Hermano (Video: LAM)

Desde 2019 que Susana Giménez no se encuentra al frente de su histórico ciclo, por lo que el anuncio y posterior presentación de un programa televisivo que la tendrá como figura destacada fue toda una revolución y generó las más variadas especulaciones respecto de cómo sería el formato y si arrastraría al público, como tiene acostumbrado.

Este viernes se producirá el estreno de LOL Argentina, un programa que convoca a comediantes de todo el país y que se verá por la pantalla de de Amazon Prime Video. Transmitido originalmente en Japón, más tarde fue adaptado en otras partes del mundo como Australia, Francia, Italia, España, Canadá, México, la India y Brasil a través del servicio de streaming.

Susana y Grego Rosselló se encargarán de guiar a los competidores por este desafío. Según adelanta la misma plataforma, “ofrecerá al público una competencia frenética donde es tan importante contener la risa como provocar la de sus oponentes. Todo vale en este programa, excepto una cosa: si te reís, perdés”.

Susana está lista para volver a la televisión (Prime Video)

Los participantes se enfrentan por un gran premio monetario que será donado a una organización no gubernamental (ONG) seleccionada por el mismo ganador. Además, el que obtenga la victoria tendrá el reconocimiento de ser el primer comediante en ganar en la primera temporada del programa.

La avant premiere, de más está decir, convocó a todas las figuras que serán parte del ciclo, sin embargo fue la blonda la que acaparó la atención de los cronistas, y todos los micrófonos y cámaras fueron en busca de ella. Primero contestó los interrogantes de los medios a lo lejos, mientras posaba para los fotógrafos. Para luego acercarse a la valla, donde el primer reparo que puso fue aclarar que no quería hablar de política.

Mientras posaba con el resto de los humoristas, una pregunta del cronista de LAM, a lo lejos, logró descolocarla. Tras los saludos de rigor a Ángel de Brito, la diva fue consultada: “¿Es cierto que Alfa te llamaba a tu casa y te decía ‘Hola, Susana’?”. La cara de asombro de ella era indisimulable, y su primera reacción fue repreguntar quién era Alfa.

Susana y Grego Roselló, en medio de la grabación del ciclo

“El de Gran Hermano, cuando él era chico, hace 45 años”, insistió el notero, que recibió como respuesta un mensaje en silencio, pero en la lectura de labios se pudo interpretar perfectamente: “No seas pelotudo... no lo conozco”, lo que provocó las risas de las angelitas en el estudio.

La anécdota surgió cuando el participante contó en la casa que conocía a la diva y durante el debate posterior a su salida de la casa, aseguró: “Conté que yo inventé el ‘Hola Susana’ porque cuando tenía diez años la llamaba por teléfono a Susana Giménez”. Luego dio más detalles de su vínculo con la conductora: “Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí’. Y le pedía ‘haceme shock’. Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más”.

Seguir leyendo