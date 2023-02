“Yo inventé a ‘Hola, Susana’”: Alfa de Gran Hermano 2022 dijo ser el creador de la mítica frase de la diva, pero nadie le creyó

Alfa aseguró que inventó "Hola Susana"

Walter Alfa Santiago quedó eliminado del reality Gran Hermano 2022 (Telefe) en la gala del domingo pasado. Mientras estuvo adentro de la casa, el participante había contado que conocía a diversos personajes del mundo de la política y el espectáculo, y mucho tenía para explicar sobre esas historias tras su salida.

Por eso, en El Debate conducido por Santiago del Moro, Laura Ubfal le preguntó sobre su vínculo con los famosos: “¿Todas las chicas que dijiste que salieron con vos eran joda? Porque salieron a desmentirte. Laura Fidalgo, Adriana Mendoza -hermana de Flavio-, Georgina Barbarossa, Moria Casán y siguen las firmas... Todas dijeron que no”.

Rápidamente, Walter le respondió que nunca dijo que salió con Moria Casán y Georgina Barbarossa, sino que a la conductora de A la Barbarossa la conoció en una clase de teatro, mientras que a la diva la cruzó alguna vez en el auto. Pero varios de los panelistas le dijeron que habían entendido otra cosa.

“También conté que yo inventé el ‘Hola Susana’ porque cuando tenía diez años la llamaba por teléfono a Susana Giménez”, recordó el participante. Luego dio más detalles de su vínculo con la conductora: “Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí’. Y le pedía ‘haceme shock’. Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más”.

Alfa habló en El Debate tras ser eliminado de Gran Hermano 2022

Años más tarde, Alfa se volvió a encontrar con la diva en La Feliz y mantuvo una divertida charla: “Ella cumple un día después que yo. Cuando cumplí los 18 la encontré en el festejo en un restaurante de Mar del Plata y le dije que yo era el que la llamaba por teléfono cuando era chiquito. Me miró y me dijo ‘¡Eras vos!’. Y se mató de risa”.

Durante el ciclo, el participante también reflexionó sobre su paso por el reality: “Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas”. Luego, agregó: “Dentro de la casa todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina...”.

En cuanto a por qué cree que cambió el juego y, de ser uno de los jugadores más fuertes a pasar a ser un eliminado más, rememoró: “La semana anterior a que venga Ariel, éramos nueve y dijimos: ‘Qué tranquilos que estamos, para qué va a venir alguien’. Pero vos abriste la gatera y entraron cinco de golpe. A Ariel y a Camila los recibí con la mejor. Con Ariel empecé a hacer bromas de entrada. Y a Camila también. Pero lo que vi es que hubo un gran vacío hacia ella, muy grande. A la primer fiesta a la que fue, todos se fueron a cenar y ella se quedó sola. Y a mí me partía el alma. Creo que jodió todo de ella. Hay personas brillantes y personas brillosas. Y yo creo que ella es brillante, con todas las fallas que pueda tener. Es una persona que se destaca”.

