Robert Pattinson está en Argentina: la foto del actor en una parrilla en Buenos Aires que se viralizó

Robert Pattinson está en Argentina (Crédito: Getty)

Robert Pattinson es de los actores que comenzó con su carrera artística cuando era tan solo un niño, como modelo de diferentes marcas. Ya en la adolescencia, saltó a la fama como actor de una de las sagas más exitosas como fue Crepúsculo, aunque el éxito no quedó ahí, ya que años más tarde, también se puso en la piel del nuevo Batman.

El artista británico, que es conocido en el mundo por sus trabajos, pisó suelo argentino y fue fotografiado en una famosa parrilla de Buenos Aires, donde intentó pasar desapercibido. Pattinson estuvo comiendo en la parrilla Don Julio, ubicada en el barrio de Palermo, uno de los lugares elegidos por los famosos cuando visitan Argentina y se quedan en la “ciudad de la furia”.

La realidad es que el actor, en esta oportunidad, no viajó por motivos laborales, sino como compañero de su pareja, Suki Waterhouse, la modelo, actriz y cantante, que se presentará este viernes, en Lollapalooza 2023. La relación entre ambos aparenta estar muy consolidada, ya que él accedió a viajar para acompañarla en su presentación en Buenos Aires.

Ambos se conocieron en 2018 y por un tiempo hicieron todo lo posible para estar lejos de las cámaras. Aunque cuando la cosa fue bien en serio, ya no pudieron ocultarlo más. Fue finalmente en la alfombra roja del desfile de la nueva colección otoño-invierno 2023 para caballeros de Dior donde fueron fotografiados juntos por primera vez.

Robert Pattinson (Imagen: @Ailana169)

“Siempre estoy increíblemente emocionada cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro hilarante”, contó Waterhouse, en una reciente nota con The Times.

Por lo pronto, hace un tiempo se supo que Robert Pattinson y el director de “Parásitos” se unen en una nueva película. Mickey 17 es el nombre del film que llegará a las salas de cine en 2024. Días atrás, Warner Bros. dio a conocer la noticia y lanzó un primer avance del largometraje que actualmente se encuentra producción. Esta historia está basada en la novela escrita por Edward Ashton.

El nuevo proyecto es producido y escrito por el propio Bong. Pattinson protagoniza este trabajo junto al nominado al Oscar Steven Yeun (Minari), Naomi Ackie (I Wanna Dance with Somebody), con Toni Collette (Hereditary) y Mark Ruffalo (Avengers). La producción comenzó en agosto de este año en el Reino Unido; todavía se filmará durante las siguientes semanas.

Suki Waterhouse/The Grosby Group

La película es producida por Plan B Entertainment, Dooho Choi de Kate Street Picture Company y Bong bajo su marca Offscreen, Inc. El equipo creativo detrás de cámara incluye al director de fotografía nominado al Oscar Darius Khondji (Okja), la diseñadora de producción nominada al Oscar Fiona Crombie (The Favourite, Cruella), el editor nominado al Oscar Jinmo Yang (Parasite), la diseñadora de vestuario Catherine George (Okja, Snowpiercer) y el supervisor de efectos visuales Dan Glass (franquicia The Matrix). La música es del compositor Jae-il Jung (Parasite, Squid Game).

Si bien la película se inspirará en la novela, algunos especialistas dicen que dadas las experiencias pasadas de Bong con las adaptaciones, su versión podría ser diferente a la de la novela. La historia de la novela sigue a Mickey7, que es un empleado desechable en una expedición humana enviada para colonizar el mundo helado de Niflheim. Cada vez que hay una misión que es demasiado peligrosa, incluso suicida, la tripulación recurre a este personaje. Después de que muere, se regenera un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos. Después de seis muertes, el protagonista comprende los términos de su trato y por qué era el único puesto colonial vacante cuando lo tomó.

