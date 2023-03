Habló el nuevo novio de Edith Hermida y brindó detalles sobre su relación con la panelista: “Ella a mí me hace brillar”

El novio de Edith Hermida confirmó la relación: "Soy su compañero de aventuras" (Video: Radio One)

Luego de que Edith Hermida confirmara en marzo pasado su separación de Roberto Batata Fernández tras 18 años en pareja y una hija en común, Amparo, la panelista comenzó una nueva etapa en su vida. Unos meses atrás, sus compañeros de trabajo en Bendita, el ciclo de El Nueve, la sorprendieron cuando le armaron una cuenta falsa en una red social de citas.

Sus compañeros decidieron crearle un falso perfil de Tinder que presentaron de manera desopilante en el perfil de Instagram del programa. “Lo prometido es deuda, durante La Previa de Bendita -una referencia al clásico segmento que sale todos los miércoles en el canal oficial de YouTube del ciclo- armamos un perfil de Tinder para La Chiru y esto salió”, dijeron en referencia a Hermida. Y presentaron la imagen lookeada como en la aplicación, con sus botones característicos y los datos de la conductora -Edith, La Chiru, Hermida, 52 (años)- sobre una imagen de ella en traje de baño, disfrutando de un día pleno de verano sobre la cubierta de un yate.

“Consultas por DM”, remataron en la primera parte de la publicación. En la siguiente, la presentaban a la conductora con una foto un poco más jugada, con un escotado vestido de dormir posando sobre una cama de manera sensual. “Soy una disfrutadora serial de la vida”, se leyó como primer epígrafe y como textual atribuido a Edith.

Y luego, parte de los requisitos: “Busco hombres de entre 30 y 60 años. Es fundamental que tengan buen humor y que se rían de mis chistes”. “No pueden ser amarretes y tienen que ser caballeros”, se manifestó en el final de la publicación como el último de los requerimientos para los pretendientes de Edith.

El novio de Edith Hermida confirmó sobre la relación que los une (Foto: Instagram)

“¡La Chiru va a encontrar un buen chongo, ya van a ver!”, celebró una seguidora del programa en los comentarios. “Es demasiado grosa, que saquen turno”, manifestó otro, “¡Vamos! Doy con el perfil”, se la jugó otro y “¡¡¡¡Hombres!!!! ¿Hay alguno que no esté enamorado de Edith? ¿Es posible? No lo creo...”, fue uno de los tantos comentarios que recibió la publicación en cuestión.

Sin embargo, nada hacía suponer, en ese momento, que Hermida se volvería a enamorar nada menos que de un compañero de trabajo. Mariano Tabares es también productor en Radio 10, donde comparte el trabajo y la vida con la panelista.

La influencer Juariu fue la que dio la noticia tras una investigación en las redes sociales, y en esta ocasión, fue el mismo Tabares, 14 años menor que ella, quien confirmó la relación que mantiene con la compañera de Beto Casella. En Radio One dio detalles del vínculo que mantienen. Tras una foto que circuló en la cuenta de Instagram de la panelista en donde se la veía de vacaciones en Brasil disfrutando de la playa con Tabares, él rompió el silencio.

El posteo de Juariu con la noticia de la relación entre Edith Hermida y Mariano Tabares (Foto: Instagram)

“Estoy con una persona que es conocida. Estoy de la mejor manera que puedo estar. Tratando de hacerle bien”, dijo en el comienzo de la entrevista improvisada que se armó en el estudio de la radio en la que trabaja. “Estoy con Edith, sí, porque es una gran persona. Desde lo profesional como productor, que es lo que más me gusta hacer, hasta lo personal, si ella necesita que le cebe mate, hasta viajar, porque definitivamente fue una gran compañera de aventura”, aseguró.

Siempre pensando en el presente y sin proyectar demasiado a futuro, el productor continuó. “Digo ‘fue’, ni siquiera sé si lo va a seguir siendo. Eso fue hoy, fue ayer y mañana vemos. Qué se yo. Si ella mañana me necesita, yo voy a estar. Pero por mi familia, por la gente que quiero, me parece que esa es la mejor manera de tener una relación con alguien”.

En tanto, el productor radial se refirió a los sentimientos que los unen. “La pasé tan mal en alguna otra vez que esto lo quiero disfrutar. Ella a mí me hace brillar, me pone contento, cosa que no me pasa seguido y si yo puedo hacer lo mismo con ella, bienvenido sea. Genial”.

El novio de Edith Hermida dio detalles de la relación con la panelista (Foto: Radio One)

Enseguida completó: “Es la persona que más contento me puso… Por largo”, definió Tabares y añadió: “Y yo quisiera que ella diga lo mismo. Obvio. Quisiera que se muera de amor por mí”.

Para concluir, intentó definir la relación que está comenzando a armar. “Me presenté como su nuevo compañero de aventuras. Eso es lo que soy. Por ahora hasta acá es a lo que llegamos”.

