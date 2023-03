Gran Hermano: los participantes le dieron el primer baño de los cachorros Mora y Caramelo

Gran Hermano: el primer baño de los cachorros en la casa

En febrero pasado, se sumaron a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) dos perritos que fueron bautizados como Caramelo y Mora. El conductor Santiago del Moro les había anunciado a los participantes: “Fueron rescatados y están ahí para adoptar. Los jugadores serán instruidos en la manera de cuidarlos y deberán resolver las dificultades normales que implique el cuidado de los animalitos. Es muy importante cuando uno adopta una mascota tener el tiempo y la dedicación, más allá de obviamente el amor y los cuidados pertinentes”.

De manera inmediata los hermanitos se encariñaron con los cachorros y se ocuparon de darles de comer y cuidarlos. En estos días de muchísimo calor, la producción les pidió que higienizaran a las mascotas. “Baño de cachorros. Gran Hermano les propone una actividad diferente, en esta ocasión los dos integrantes más pequeños deberán recibir un baño”. A continuación les dieron las indicaciones que debían respetar para cuidar a los perritos.

Romina, Julieta, Marcos y Nacho fueron los encargados en realizar esta tarea. Caramelo fue el primero en recibir un baño refrescante en una jornada de altas temperaturas. Los participantes lo metieron en una palangana para higienizarlo. Al terminar, Romina lo secó con una toalla y lo puso al sol. Luego fue el turno de enjabonar y bañar a Mora dentro de la palangana. Ambos perritos disfrutaron de este momento en el que se refrescaron y se divirtieron.

Desde que los cachorros entraron a la casa, los televidentes detectaron que los participantes no siempre estarían a la altura de las circunstancias a la hora de cuidar a los perritos. De hecho, cuando el 20 febrero cada uno de ellos tuvo la posibilidad de recibir a un familiar en la casa, los animales quedaron en un segundo plano y Caramelo terminó cayendo en la pileta, por lo que el conductor les tuvo que hacer una seria advertencia. Más tarde, en tanto, todos se preocuparon por los gritos de Mora, que lloraba aparentemente por algún dolor. Entonces se supo que el veterinario Gustavo Marín estaba encargado de vigilar lo que pasaba con las mascotas.

En otra oportunidad, en las redes sociales volvieron a poner el ojo en una situación que se dio después de una fiesta temática. Mientras todos los participantes se encargaban de poner la casa en orden, los perritos intentaron revolver el cesto de basura en búsqueda de comida. Rodolfo, el padre de Nacho, no tuvo mejor idea que tratar de adoctrinar a Mora utilizando su chancleta para pegarle.

“Dale, no, vaya para allá”, le repetía al animalito mientras la golpeaba con su calzado en el hocico. Hasta que, finalmente, la exdiputada decidió alzar a la perrita y llevársela del lugar. “¡No le hagas mimos porque si no no aprende!”, le dijo el hombre tratando de justificar su accionar. Y su hijo agregó: “Está sacando cosas de la basura”. En ese momento, Rodo insistió: “Hay que ponerles límites, chicos”.

Los televidentes no lo perdonaron y expresaron su enojo a través de las redes. “El papá de Nacho le pega a Mora, la perra llora y él sigue. ¿No se le llama la atención por esto? Nefasto”, “¿Cómo le va a pegar a Mora? El domingo te vas?, “Rodo le pegó a Mora, Rodo al 9009″, fueron algunos de los comentarios que se leyeron e Twitter. Aunque también hubo quienes justificaron el gesto del hombre, remarcando que solo estaba tratando de educar a los perritos.

