Gran Hermano: Julieta acusó a Celia Cruz de plagio y generó revuelo en las redes

Gran Hermano: Julieta acusó a Celia Cruz de plagio

El exitoso reality Gran Hermano 2022 (Telefe) está llegando a sus instancias finales. El programa conducido por Santiago del Moro ha logrado conquistar a los televidentes con la convivencia de los diversos participantes en la casa más famosa. En este contexto, llamó la atención una teoría que hizo Julieta Poggio sobre la reconocida artista Celia Cruz.

Todo comenzó cuando los hermanitos estaban escuchando la canción “Vasos Vacíos” que Los Fabulosos Cadillacs grabaron con La Reina de la Salsa. “Esta chica se parece a Shakira, para mí la copia”, aseguró Julieta. Sus compañeros, Romina y Nacho, quedaron sorprendidos al escucharla.

“Siento que le copia un poco el tono a Shakira, ¿no se parece?”, preguntó la joven. Con tono irónico, Nacho le contestó: “Cuando arrancó a cantar ‘esta chica’, Shakira todavía no había nacido”. Por su parte, Romina le contestó: “¿Cómo la va a copiar, si canta desde antes?”.

Celia Cruz durante un show en Madrid (España). EFE/Domenech Castello

A pesar de los argumentos de sus compañeros, Poggio cambió su teoría: “Bueno, entonces Shakira la copia a ella, porque es muy parecido”. Luego, agregó: “Podría ser Shakira, tranquilamente”. Esta discusión generó controversia en las redes sociales, incluso algunos seguidores se sorprendieron por el desconocimiento de Julieta sobre la carrera de Celia Cruz, la popular artista que falleció a los 77 años en julio de 2003, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por otra parte, Poggio fue tendencia al viralizarse un video dentro de la casa más famosa del país. Todo sucedió mientras estaba en la cocina junto a Camila, Nacho y Marcos, que llegó cuando la conversación ya estaba empezada. La charla era sobre el momento en que cada uno decide bañarse ahí adentro y dejó a la actriz en el centro de la polémica al asegurar que no quería hacerlo justificando su decisión porque no consideraba que no estaba “sucia”.

“¿Vos te vas a bañar, Juli?”, le preguntó Camila a su compañera mientras cocinaba con la bata puesta y una toalla en la cabeza, signo de que recientemente había salido de la ducha. “No”, respondió Poggio sin dudar y segura de su decisión. Lo que derivó a que Nacho, entre risas, le dijera: “Qué sucia que sos”.

Enojada por la actitud de su compañero, Julieta le respondió: “Me bañé ayer, Nacho”. Y el joven volvió a decirle “sucia” a su compañera, siempre entre risas. “Me bañé ayer a la noche”, insistió Julieta y buscó complicidad con Camila: “Cami, me bañé ayer a la noche”. “Está perfecto”, avaló la joven. De inmediato, llegó Marcos a la cocina y se sumó a la conversación. “Hace tres noches te bañaste”, le dijo el joven oriundo de Salta entre una afirmación y una pregunta. “Me bañé ayer a la noche”, repitió Julieta y agregó: “Estoy re limpia. No hice nada hoy. Lo único que me hice fue dormir”.

La última gala de eliminación

Este domingo se realizó una gala de eliminación en Gran Hermano. “Noche récord con más de 2 millones de votos”, anunció Santiago del Moro. Acto seguido dio el porcentaje con el que Julieta había quedado adentro del certamen con el 8,99% de los votos .

Durante la tarde del domingo, Julieta se había mostrado muy ansiosa, pero a la vez le comentó a Romina que extrañaba mucho a su novio. En una charla íntima entre las dos, la joven de 21 años reveló que lo que más quiere es salir a ver a Lucca y tener relaciones sexuales con él. “No voy a aguantar para verlo”, dijo, mientras Romina le daba consejos acerca de qué hacer para encontrarse con su novio. “Andá a un hotel de verdad, que es más lindo”, le recomendó la exdiputada, mientras la hermanita se reía.

Finalmente, Del Moro entró nuevamente a la casa para anunciar el nombre de la eliminada. “Quien se va finalmente de la casa es...¡Camila!”, anunció ante la mirada de Romina, quien se quedó muy feliz de continuar en el juego. La participante quedó fuera con el 60% de los votos del público.

