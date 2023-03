Julieta de Gran Hermano no salió de la casa y ya tendría su primera propuesta laboral

Julieta es una de las participantes más destacadas de Gran Hermano

Cada vez son menos los participantes en la casa de Gran Hermano, por lo que es necesario que desde la producción propongan distintas actividades para que realicen durante el día. Mientras algunas veces son juegos en el patio o almuerzos temáticos, la jornada de este último miércoles fue el turno de simular un programa del radio en el que cada uno debía inventar rumores sobre cómo sería la vida de los demás hermanitos fuera de la casa.

La actividad llamó la atención más de lo debido a los grupos de fanáticos, ya que por caso fue posible ver y escuchar a Julieta relatando la supuesta pelea por celos entre Coti y el Conejo en la entrada de un boliche. La mala relación dentro de la casa entre la actriz y la oriunda de Corrientes por lo visto aún se mantiene pese al alejamiento entre ambas, teniendo en cuenta las palabras utilizadas por ella.

“Juliana y Maxi estoy segura de que siguen juntos, se notaba que eran genuinos”, comenzó relatando Julieta, previo al supuesto rumor que incluía a la ex participante: “Tengo un chisme de último momento, se armó un escándalo en la puerta de un boliche porque el señor Cone le dio la mano a una chica. Un escándalo en la puerta del boliche, todos presenciando el momento”.

En ese instante fue cuando intervino Nacho con un simple: “No lo puedo creer”, mientras Julieta continuaba en su postura y explicó: “¿No lo podés creer? ¿Viviendo lo que vivió acá adentro de la casa? Fue un papelón enfrente de todas la fila en la puerta del boliche, gritando, llorando, bardeando al Cone. Se dice que se fueron por separado.

“¿Solo por eso, porque le dio la mano? ¿Qué hizo?”, fue la consulta de Romina, que no paraba de reírse. “Fue un papelón, Romi. No sabés cómo se puso. Un papelón enfrente de toda la fila, llorando, gritando y enojándose con el Cone, bardeándolo. Se dice que se fueron por separado, fue mucho lo que ella se enojó y se tomó el palo. Él se quedó en el boliche, disfrutando la noche y no le dio cabida”, respondió Juli.

Las imágenes que se transmitían en vivo por Telefe la tarde del miércoles rápidamente comenzaron a replicarse en las distintas redes sociales, con comentarios tanto a favor como en contra de la participante, dando a entender que continuaba hablando de una persona que ya no estaba allí para defenderse.

Sin embargo, hubo uno de los comentarios que llamó la atención de muchos, y fue un tuit en el que se podía ver una captura de la imagen de Julieta frente al micrófono con los auriculares puestos y un texto que decía: “Cuando trabaje en Luzu”.

Rápido para recoger el guante estuvo Nico Occhiato, justamente el creador del canal de streaming, quien respondió al mensaje con una cara de felicidad con dos corazones en los ojos. La respuesta, mientras algunos la tomaron como una posible propuesta laboral en marcha, otros la tomaron como que él, al estar soltero, encontraba en Julieta a una mujer atractiva.

La fuerte discusión entre las chicas de Gran Hermano

“Nico, ¿qué significa la carita de amor? Puedes explicarnos a todas. Gracias”, detalla una de las respuestas recibidas por el conductor, en tanto que otra seguidora comentó: “Dale, Nico, convocá a Juli en tu staff, estaría buenísimo”. “Sí, Nico, gran incorporación Ju Poggio. Fresca, desinhibida, sin filtro... es la que va”.

Cabe recordar que la joven de 20 años de Villa Devoto es actriz, modelo y profesora de baile e hizo un gran recorrido por la televisión argentina y las tablas. En las pasadas vacaciones de invierno Julieta Poggio trabajó junto a Lola Latorre, Chopa Montoya, Martu Morales, Tini Dominguez, Juli Castro y su propia hermana, la influencer Lola Poggio, en una obra teatral que se presentó en el Teatro Picadero con gran éxito. La misma se tituló Amor Propio y contaba la historia de 7 protagonistas adolescentes que poseían problemas, dudas y miedos con los que podían sentirse identificados muchos jóvenes.

De niña había formado parte de la película Papá por un día, rodada en el año 2009 y protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. Asimismo, en 2009 interpretó a Olivia en la tira juvenil Consentidos, junto a Natalie Peréz. En 2014, su carrera cómo modelo despegó gracias a su cuenta de Instagram donde, actualmente, acumula más de 594 mil seguidores.

