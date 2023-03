Cómo sigue la salud de la beba de Barby Franco y Fernando Burlando, que debió ser internada

Barby Franco y Fernando Burlando junto a su beba Sarah

Barby Franco está viviendo un momento difícil ya que su pequeña hija Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando, se encuentra internada. La bebé de dos meses ingresó el sábado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento con un cuadro febril y desde entonces permanece en observación, según contó este lunes el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos.

La beba que esta semana cumple 3 meses de vida, está con una infección urinaria y por eso se le está administrando antibióticos por vía endovenosa. Tanto Franco como Burlando estuvieron junto la beba todo el fin de semana a la espera de que los profesionales de la salud le den el alta para poder volver los tres juntos a casa.

Barby no se despegó ni un segundo de su hija durante todo el fin de semana y hasta prefirió no recibir visitas aguardando que Sarah reciba el alta. En cuando a Burlando, habló en televisión sobre la salud de Sarah y dijo: “Está fantástica. La gorda tuvo un poco de fiebre hoy, llegue de Expo Agro y me vine muy preocupado a verla. Ahora vuelvo a casa”.

Internaron a la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Días después del nacimiento de Sarah, Burlando fue entrevistado en el ciclo Biri Biri de República Zeta y dio detalles de la enorme lucha de Barby por convertirse en mamá. “Hicimos de todo, a nivel científico recorrimos todo, con muchas decepciones. En el trayecto siempre hay cosas que no salen como querés. Saritah vino sola, sin tratamiento y sin ningún tipo de ayuda. Para mí es una bendición absoluta”, aseguró el letrado que ya era padre de María y Delfina, de un matrimonio anterior.

Cuando le preguntaron a quién se parecía Sarah, respondió sin dudar: “Es igual a mí. Cada persona que la mira dice que es preciosa y me dicen que es parecida a mí. El ego no entra en mi cuerpo”. Además, se refirió a la elección del nombre de la pequeña: “Teníamos varios nombres bien posicionados. Ema venía haciendo delantera, pero yo no me quería meter porque quería que Barby elija todo, sabía como estaba disfrutando toda esta situación. Sarah estaba en el libreto e indirectamente la convencí a Barby”.

Cabe recordar que en julio pasado y después de cinco años de búsqueda, Barby y Fernando contaron que iban a ser padres. Más tarde, revelaron que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los veía caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta lanzaba humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella. Luego de los 9 meses, la pareja anunció la llegada de la pequeña en sus redes. “¡Hola mundo! Te amo @burlandofernando llegó la princesa… ¡Somos muy afortunados! El mejor equipo del mundo”, escribió la modelo.

