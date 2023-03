Julieta de Gran Hermano quedó en el centro de la polémica porque no se quiso bañar: “Qué sucia sos”

Gran Hermano: Nacho, Marcos y Julieta obligaron a bañarse a Julieta

En las últimas, Julieta Poggio de Gran Hermano fue tendencia al viralizarse un video dentro de la casa más famosa del país. Todo sucedió mientras estaba en la cocina junto a Camila, Nacho y Marcos, que llegó cuando la conversación ya estaba empezada.

La charla era sobre el momento en que cada uno decide bañarse ahí adentro y dejó a la actriz en el centro de la polémica al asegurar que no quería hacerlo justificando su decisión porque no consideraba que no estaba “sucia”.

“¿Vos te vas a bañar, Juli?”, le preguntó Camila a su compañera mientras cocinaba con la bata puesta y una toalla en la cabeza, signo de que recientemente había salido de la ducha. “No”, respondió Poggio sin dudar y segura de su decisión. Lo que derivó a que Nacho, entre risas, le dijera: “Qué sucia que sos”.

Enojada por la actitud de su compañero, Julieta le respondió: “Me bañé ayer, Nacho”. Y el joven volvió a decirle “sucia” a su compañera, siempre entre risas.

“Me bañé ayer a la noche”, insistió Julieta y buscó complicidad con Camila: “Cami, me bañé ayer a la noche”. “Está perfecto”, avaló la joven. De inmediato, llegó Marcos a la cocina y se sumó a la conversación. “Hace tres noches te bañaste”, le dijo el joven oriundo de Salta entre una afirmación y una pregunta. “Me bañé ayer a la noche”, repitió Julieta y agregó: “Estoy re limpia. No hice nada hoy. Lo único que me hice fue dormir”.

No es la primera vez que un participante del programa más visto de la televisión argentina queda en el centro de la polémica por una actitud vinculada con la higiene personal. Un mes atrás, Nacho había contado que no lavaba sus medias desde octubre del año pasado, cuando entró a la casa más famosa del país. “Y, boluda, desde que llegué no las lavo”, le dijo a La Tora que había hecho ademanes por el mal olor. Y reprochó: “Sos un hijo de puta, boludo”. De inmediato, se acercó Alfa y se sumó al reclamo: “No, sos un hijo de puta. Yo no voy a poner a lavar eso con mi cosas”, le dijo el participante más grande de la casa. “No, no puedo creer. ¿En serio me estás hablando?”, siguió La Tora, anonada ante la revelación que había hecho Nacho, y quien reforzó su idea: “La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”.

“¿Y qué? ¿Por eso nunca más lavaste?”; “Y, obvio”, fue el ida y vuelta entre quienes mantenían una relación dentro del certamen: ahora siguen en pareja pero ella fue eliminada en la última gala. “Por eso siempre tenés…”, deslizó La Tora y se corrigió antes de terminar la frase: “(por eso) dice Daniela que siempre tenés olor a pata”, sentenció Lucila.

Luego, Alfa señaló todas las prendas de su compañero y sugirió que las lavaran en el momento. Y La Tora fue por más: tomó una media, se la llevó a la nariz e hizo gestos de asquerosidad. “¡Nacho…!”, reclamó dejando entrever que no olía bien.

Entonces, Alfa le dio una bolsa para que las metiera allí. Antes, Nacho decidió contar los pares para controlar cuántos pares tenía. Y Walter Santiago le aclaró que no mezclaría su ropa con la de ningún otro participante de la casa más famosa del país. “Poné todo lo que te haga falta lavar”, sugirió La Tora y le preguntó a Marcos si tenía algo para lavar también. El salteño estaba en la habitación, pero no había emitido opinión. En tanto, Alfa volvió a hacer la salvedad de que primero limpiarían solo la de Nacho, para no mezclar aquellas prendas con las de los otros participantes de la casa.

“Qué rico olorcito”, bromeó Alfa mientras se llevaba la bolsa con ropa sucia de su compañero, quien volvió a justificarse. “Sino, me quedo sin medias”, reclamó. “La primera semana llegué como un iluso, metí todas las medias a lavar, a los tres días las fui a buscar al coso limpio y me quedé sin medias. Tenía cuatro, rescatando un par que reconocía, más las que había puesto a lavar y recuperé un montón. Más las que se fueron quedando y todo. Ni en pedo las dejo de vuelta para que las choreen. En un momento dije ‘Bueno, voy a meter a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene y no me las van a robar’. ¿Qué paso? Me las robó Ariel. No, nunca más”, continuó explicando Nacho por qué había tomado la decisión de no lavar sus medias desde que ingresó a la casa de Gran Hermano.

