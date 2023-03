Nico Occhiato aclaró sus dichos sobre Nati Jota: “¡Obvio que fue un chiste!”

Nico Occhiato aclaró sus dichos sobre Nati Jota (ElTrece)

La inesperada salida de Nati Jota de Nadie dice nada, el ciclo de Luzu Tv capitaneado por Nico Occhiato, dio lugar a todo tipo de especulaciones. Y se habló desde desacuerdos económicos hasta de supuestos conflictos sentimentales entre la influencer y el conductor como el motivo de su desvinculación. Ella, hay que decirlo, se despidió demostrando tener la mejor relación con su compañero y destacó que se trataba solo de una decisión personal. Pero unos dichos del joven al aire volvieron a despertar las alertas hace apenas unos días.

Consultado por un seguidor del programa que afirmó extrañar a Jota, el conductor aclaró: “Le mandamos un beso a Nati que ya no está entre nosotros”. Rápidamente, su compañera Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Murió?”. A lo que recibió una respuesta terminante por parte de Occhiato: “Sí, para nosotros sí”.

En esa misma emisión, Nico aseguró que no seguía en contacto con la influencer. “No hablé más con Nati, no crucé más palabras”, dijo. Y al ser consultado sobre la posibilidad de encontrársela en algún evento, cosa que tarde o temprano va a ocurrir, agregó: “No me la quiero cruzar más”.

Ante la pregunta de Teleshow, Nico dejó en claro que se trataba solo de una de las bromas típicas de su canal de streaming. “¡Obvio que fue un chiste!. Es el tono del programa. Si lo ves se entiende”, explicó. Pero como la misma Jota había dicho en una nota que le había parecido raro el comentario, Occhiato volvió a referirse al tema, esta vez, frente a las cámaras de Socios del Espectáculo.

Nati Jota y Nico Occhiato

“Siento que no tengo que explicar nada. ¿Ustedes mismos no hacen muchos chistes al aire?”, comenzó diciendo el conductor para el ciclo de ElTrece. Y siguió: “Ni siquiera fue una jodita, es la forma en que nos manejamos. ¿Cómo voy a decir ‘la quiero ver muerta’? ¡Es insólito! Lo único que me importa es lo que piensa ella. De hecho, ayer la llamé y le dije: ‘Nati, vos entendés los códigos del programa mejor que nadie’. Y me dijo que obvio. De ahí para abajo, nada. Solo me reí en las redes porque ponen la foto y el título y me causa gracia”.

Finalmente, Occhiato aseguró que entendía las reglas del juego del medio. Y cuando Santiago Riva Roy le enumeró todos los conflictos que se habían mencionado, como que se llevaban mal porque eran ex pareja o que tenían problemas de dinero, dejó en claro que desmentía absolutamente “todo”.

Al momento de oficializar su renuncia, Nati había dicho que había sido “un ciclo que se terminó” para ella. “Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir. Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, explicó la influencer.

Y agregó: “Hablé con Nico hace unos días, como una semana y pico de algo que yo venía pensando, tiene que ver con una sensación mía de haber dado lo máximo que podía dar en un lugar. Lo siento como el fin de un ciclo, pero la verdad que en las mejores condiciones”.

