Tras un millonario reclamo de Nicole Neumann, Fabián Cubero tendría prohibido salir del país

La denuncia contra Fabián Cubero (Video: "Intrusos", América)

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero nunca quedó en buenos términos tras su separación en 2017, después de cinco años de relación. A pesar de que cada uno rehízo su vida sentimental, no logran tener una convivencia pacífica para la crianza de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna.

En esta oportunidad, según informó Maite Peñoñori en Intrusos, hay una resolución emitida el 28 de febrero que le prohíbe al exfutbolista salir del país por cualquier medio. “Es algo que se hace cuando hay incumplimiento de la cuota alimentaria”, detalló la periodista en el programa de espectáculos que conduce Florencia de la V por la pantalla de América.

“Se toman distintas medidas, depende de lo que pida el abogado de las partes y lo que defina el juez. Lo que me explicaban es que, por ejemplo, hay un padre que es fanático de un equipo de fútbol, se le pone una restricción para ingresar a la cancha. Lo que se busca es una medida que afecte y que moleste. En este caso, se pidió como medida que Fabián Cubero no pueda salir del país y dieron lugar y es lo que está sucediendo en este momento”, agregó quien fuera cronista de LAM.

Por su parte, agregó que Cubero fue incluido en el registro de deudores morosos y que, entre otras actividades, le impide sacar crédito o acceder a determinados beneficios de un banco.

La resolución se habría tomado tras varios meses de incumplimiento y Peñoñori detalló que la deuda asciende los $938.000, que es por incumplimiento de la cuota alimentaria entre agosto y noviembre del 2022, a lo que se le suman las multas por no pagar lo adeudado.

Fabián Cubero y una fuerte denuncia en su contra

Luego de la separación de la pareja, se había llegado a un entendimiento en el que el padre debía hacerse cargo de la obra social de las tres chicas y del colegio, además de la cuota alimentaria, teniendo en cuenta esos puntos es como se llega a esa suma adeudada en solo cuatro meses.

“Por eso fue que Nicole en estos días, antes de que empiecen las clases tuvo que ponerse al día con las cuotas que se debían para que las chicas puedan empezar el colegio”, cerró Peñoñori.

Por su parte, quien se refirió al tema fue Mica Viciconte, actual mujer del exfutbolista, que aseguró que no tiene conocimiento de dicha resolución. “Él es buen padre, no tengo ninguna duda de eso, lo veo con Luca. Así que te puedo hablar por mí, por la experiencia que yo tengo, es espectacular. Pero no tengo ni ganas ni me interesa entrar en eso si dijo, no dijo, si dio a entender algo. No me interesa. La realidad es que es un tema que no me corresponde”, agregó la ex Combate.

En tanto, según la periodista Karina Iavicoli, “esto se venía gestando hace tiempo y explota cuando Nicole tenía una casa de zapatos e indumentaria que le había puesto Cubero para tratar de salvar la relación”. “A partir de ese negocio, que se cerró quedó un montón de gente en banda y le costó un montón de tiempo a la gente cobrar porque eso estaba a nombre de Cubero. Ahí empieza la gran batalla. La escuela que no la pagaba y toda una serie de cuestiones con psicólogos, que él no iba a las terapias biparentales”, sostuvo la panelista.

Nicole Neumann está próxima a casarse con el corredor Manuel Urcera, en un momento colmado de felicidad en Punta del Este cuando el piloto le realizó la propuesta, luego de más de un año y medio de relación. “Venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, contó la modelo en la conmovedora filmación que pudieron ver los seguidores de la pareja a través de las respectivas cuentas de Instagram.

