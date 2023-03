Lali Espósito respondió con picardía a las críticas que Maxi Trusso hizo sobre su música: “No teman”

Maxi Trusso criticó a Lali Espósito

Maxi Trusso generó revuelo al realizar una fuerte crítica contra la música de Lali Espósito. Todo comenzó cuando el cantante habló de los nuevos géneros que están de moda en una entrevista con el ciclo One Plus, que conducen Delfina Sciannamea, Damían Muñoz y Facundo Díaz en FM One 103.7.

“De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”, afirmó el productor cuando le consultaron si le gustaba algún artista que usara Autotune, un procesador de audio para mejorar la afinación. Luego, agregó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Más tarde, admitió que solo le gusta Quevedo: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”. Además, volvió a ratificar: “Los demás son todos desastre, lo digo de buena onda pero…”.

Lali Espósito

Respectó a Espósito, Trusso aseguró: “Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”. Cuando Delfina le recordó que había realizado colaboraciones con algunos de estos artistas, él le respondió: “Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno…”.

Estas declaraciones tuvieron una enorme repercusión en las redes sociales y la intérprete salió a responder a través de Twitter: “¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”.

El mensaje de Lali Espósito

Recientemente, la cantante presentó su nuevo tema, Cómprame un brishito, un guiño para sus fans que desde la primera vez que lo escucharon estaban pidiendo una edición oficial. Es que la canción comenzó a circular a mediados de 2021 cuando tuvo lugar la #LaliFest, el festejo de sus 30 años. Allí, en los videos que se filtraron se la puede ver bailando un tema cuya letra rezaba “cómprame un brillito”, solo una humorada que sus seguidores se tomaron en serio y comenzaron a recopilar cada fragmento de ese tema y replicarlo en las redes, presionando para que se lanzara en algún momento.

Según reveló Lali, la canción es muy importante para este nuevo disco ya que “es de las primeras canciones” que realizó para este álbum. “Es de la época de Disciplina. Estuve buscando el momento perfecto para sacarla y creo que es ahora. Esta canción define mucho al disco. Es un chiste irónico a la joyería y la chulería”. Luego de hits como N5 y Disciplina, retomando el camino con el que cerró 2022 de la mano de Motiveishon, que ya superó las 4 millones de reproducciones, la artista continúa apostando fuerte al pop.

Este sábado 4 de marzo se producirá un hecho histórico en la carrera de Espósito cuando desembarque en Vélez. Ella acaba de convertirse en la primera mujer argentina en agotar todas las entradas de un show en el estadio. Hasta el momento, la única figura femenina nacional que se había presentado en el José Amalfitani era Mercedes Sosa. Sin embargo, la Negra no había logrado vender todos los tickets de su recital.

Seguir leyendo: