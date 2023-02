Revelaron el verdadero estado sentimental de Marcos de Gran Hermano

El cuñado de Marcos contó el verdadero estado sentimental del primo

Marcos Ginoccio de Gran Hermano supo avanzar sin tropiezos durante todo el reality, no deja de sorprender por su personalidad y ahora menos con la llegada de su hermana a la casa. Desde que los familiares de los participantes ingresaron a la casa más famosa del país, el juego para el afuera se vio un poco modificado ya que el contacto con sus pares revelan facetas hasta el momento desconocidas.

En el caso del participante salteño, tener a su hermana Valentina le generó una explosión de emociones que para el público es toda una novedad. En este sentido, indirectamente las formas de su hermana también provocó un impacto en los seguidores e incluso su historia de vida personal.

Ella vive en el exterior, está de novia con un joven que conoció mediante una aplicación de citas y ésto último provocó un revuelo en el público fanático del programa. Tanto es así, que al piso asistió el mismísimo novio llamado Alexis, quien viajó a la Argentina para sorprender a su querida cuando salga de Gran Hermano.

Consultado en el programa de Georgina sobre su relación con la familia, aseguró que todos en Salta están orgullosos del “primo” y que incluso miran todos juntos las galas de eliminación.

Aseguró que pese a que “algunas mujeres pueden gustar de él”, en referencia a los comentarios de Georgina sobre Marcos y Julieta y Camila, lo cierto es que el joven expresó que “a Marcos no le gusta nadie dentro de la casa”.

Además, cuando Lio Pecoraro intentó indagar sobre “la ex relación que se comentó en redes”, el muchacho con educación reveló que había llegado a conocerla pero que “ya no estaban juntos”.

La preocupación de Valentina por la salud de Marcos de Gran Hermano 2022: "Vos no estás bien"

Marcos es el que está más escaso de energía de los seis integrantes que quedan en el certamen. Va de sillón en sillón adentro de la casa, y en la tarde del último sábado le contó a su hermana que está durmiendo muy mal. “Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, confesó. Entonces, ella, que lo conoce mucho, le dijo que lo quiere ayudar con eso pero que seguramente le pasan muchas cosas por la cabeza. Él reconoció que sí, pero que ya estaba extrañando un montón, incluso antes de que ella entrara al reality. “Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos”, le dijo su hermano.

Y para dejarla tranquila, le dijo: “Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”. Sin embargo, Valentina le preguntó directamente: “¿A veces te vienen pensamientos negativos a la cabeza?”

Y su hermano le contestó que sí. “Siempre te vienen pensamientos negativos, el tema es reemplazarlos por los positivos. “Siento que no estás bien”, le disparó ella, preocupada.

