Pampita y Nicole Neumann vuelven a trabajar juntas: el proyecto que las unió

Pampita y Nicole Neumann en Los 8 Escalones (América)

La enemistad entre Carolina Pampita Ardohain y Nicole Neumann viene de larga data. Y es que, unas dos décadas atrás, cuando ambas eran apenas unas jovencitas, terminaron enfrentadas en las pasarelas más importantes del país en una suerte de guerra que ellas mismas definieron como “terrible”. En aquella época, de hecho, surgió el apodo de “Muqui” que las modelos le pusieron a la actual conductora de El Hotel de los Famosos y cuya autoría muchos le adjudicaron a la jurado de Los 8 escalones de los 2 millones, aunque ella siempre lo negó.

El tiempo pasó. Y, aunque el conflicto se reeditó en varios programas, como en el Bailando por un sueño de ShowMatch y en los ciclos que ambas conducían en Kzo, Pampita Online y Tardes Nuestras, la realidad es que Carolina y Nicole nunca lograron limar del todo sus asperezas. Por eso, en cuanto Guido Kaczka decidió convocar a Ardohain para hacer un reemplazo en su ciclo, los rumores no tardaron en llegar.

Sin ir más lejos, días atrás Laura Ubfal aseguró en Intrusos que, pese a la buena oferta económica que habían recibido, ambas se habían negado terminantemente a compartir el panel del programa de preguntas y respuestas de ElTrece. “No quieren ni verse”, señaló la periodista, quien anunció que el jurado del ciclo comenzaría a ser rotativo. Sin embargo, todo indica que la situación sería completamente distinta y que las pruebas podrán verse en pantalla en apenas unos días.

Y es que, en la tarde del martes, Pampita y Nicole grabaron juntas en el ciclo de Kaczka. Y la foto de ambas, sentadas en el mismo panel con el periodista deportivo Walter Nelson en medio de ellas, no tardó en aparecer. Por lo que se supo, Ardohain había ido en reemplazo de Carmen Barbieri, quien por esos días se tomó una licencia para realizarse estudios médicos. Y ni ella ni Neumann tuvieron ningún problema en trabajar juntas.

Nicole Neumann y Pampita Ardohain

Es más, según contó Maite Peñoñori, Carolina se habría acercado a su colega para elogiarle la chaqueta que llevaba puesta. Y, dado que según dijo ella tenía una parecida, le propuso ponerse de acuerdo con los looks para no coincidir con los mismos colores o modelos, ya que la idea es que sigan grabando juntas. Obvio, si es que no surge ningún nuevo conflicto.

Cabe señalar que, sobre el Muquigate, años más tarde, Pía Slapka dijo a través de su cuenta de Instagram, en un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, que nunca diría quién le puso ese apodo a Carolina, pero que seguramente haya sido porque muchas personas le tenían envidia. El misterio nació a partir de una nota que Matías Martin le hizo a Julieta Prandi en las medianoches de América hace ya más de 15 años. Aquella vez, entre sonrisas y miradas cómplices, la modelo que hoy está de novia con Emanuel Ortega dio a entender que a Pampita le decían “Muqui” o “Mucamita”.

Desde ahí salieron a circular los nombres de las autoras del despectivo sobrenombre, entre ella Neumann y Prandi. Y a pesar de haber transcurrido los años y mucha agua bajo el puente, Pampita invitó a su programa Pampita OnLine a Julieta. “¿La que puso el apodo ‘Muqui’ fue Nicole?”, le consultó Ángeles Balbiani a la entrevistada mientras Carolina la miraba atenta. “Sí. Y está bueno que lo aclaremos. Ya lo contó, por eso me animo a decirlo. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla”, dijo ella.

En ese momento, la que salió al cruce fue Nicole quien llamó a Prandi como “falsa y sin códigos”. Y agregó: “Sigo sosteniendo yo no puse ningún apodo, se lo decían la verdad casi todas las chicas en los backstage. Si alguna vez lo usé, no fui yo el que se lo inventó. ¿Si lo usé? Puede ser, como todas. ¿Y por qué?. Porque la verdad nadie tenía mucho cariño por ella porque no se comportaba como buena compañera en los backstage, ésa es la verdad, no es porque todas éramos malas”.

